Norra lubas suurendada gaasitootmist

Norra energiaminister Terje Aasland teatas esmaspäeval, et on heaks kiitnud uued gaasiload Trolli, Gina Krogi, Duva, Osebergi, Asgardi ja Mikkeli gaasiväljadel.

Otsus suurendada gaasitootmist peaks vähendama Vene gaasi vähenemisest tingitud gaasikitsikust Euroopas.

Minister teatas avalduses, et praegu on kõige olulisem see, et Norra saab praegu Euroopat ja maailma oma gaasitootmise suurendamisega aidata.

Gaasi hind on tõusnud mitmel pool Euroopas, kuna Vene gaasi tarned on vähenenud ning võtmetähtsusega USA LNG terminal on praegu rivist välja.

Väljakutseks on ka Norras toimuv gaasisektori töötajate streik.

Norra valitsuse otsus käsitleb 2022. ja 2023. aastat. Varasemalt tõstis Norra valitsus gaasi tootmist riigis käesoleva aasta märtsis.