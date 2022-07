Nafta hind langes teisipäeval mai alguse tasemele

Brenti toornafta kukkus teisipäeval 9,5 protsenti ja lõpetas kauplemise 122,77 dollaril barrelist. Veel kuu tagasi kaubeldi Brenti futuuridega üle 120 dollari barrelist, kirjutas WSJ.

USA West Texas Intermediate'i (WTI) langes päevaga 8,2 protsenti 99,50 dollarile barrelist, mis on alates mai algusest esimene kord, kui barreli hind jäi alla 100 dollari ning madalaim tase alates 25. aprillist.

WSJ teatel on languse taga kauplejate hirm, et majanduskasvu aeglustumine võib vähendada nõudlust kütuse järele. Möödunud nädala andmete kohaselt on langustrendis nii tarbimine kui tööstustellimused, mis investoritele märk võimalikust majanduslangusest.