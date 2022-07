- Donetski oblasti juht palub tsiviilisikutel evakueeruda​​

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko on palunud oblasti 350 000 elanikul evakueeruda. Ukraina väed on Donetski oblastis seadnud valmis kaitseliinid oodates Vene vägede rünnakut.

Oluline 6. juulil, kell 05.33

Ukraina on palunud Türgil uurida kolme laeva, kus võib olla varastatud Ukraina vilja

Türgi ametnike sõnul saabusid viljalaevad ametlikult Venemaalt transportides dokumentide järgi Vene vilja. Türgi ametivõimud kinnitasid üle, et ei toeta Ukraina vilja varastamist ja müüki ebaseaduslikult rahvusvahelisel turul.

"Kindlasti ei luba me sellel kaubal Türki siseneda," teatas Türgi välisminister Mevlut Cavosoglu.

Ukraina võimud on palunud Türgil uurida kolme Vene lipu all seilanud laeva, kus on tõenäoliselt lastiks varastatud Ukraina vili.

Laevad saabusid Türki läbi Krimmi sadamate. Kõik kolm laeva kuuluvad ettevõttele, mis on sattunud lääneriikide sanktsioonide alla.

Ukraina asepõllumajandusminister Taras Võsotski hinnangul on Ukrainast varastatud 400 000 tonni vilja. Ukraina suursaadik Türgis Vasõl Bodnar ütles Reutersile, et tema hinnangul on suur enamus varastatud viljast jõudnud Türki.

Ukraina võimud on Türgile esitanud tõendid 13 laeva kohta, mille puhul kahtlustatakse viljavargust.

Väidetavalt on Venemaa saatnud ligikaudu 150 000 tonni varastatud vilja oma liitlasele Süüriale.

Ukraina kaugrünnakud Donetskile on jätkunud

Teisipäeval levisid sotsiaalmeedias mitmed videoklipid raketirünnakutest okupeeritud Donetski linnas asuvate sihtmärkide pihta.

Üks rünnaku osaliseks saanud sihtmärk oli kohalik KAMAZ autode edasimüügi- ja remondiettevõte. Mitmel pool linnas on näha põlenguid.

Donektsi võimude teatel hukkus viimases rünnakus üks 10-aastane tüdruk.

Vene riigiduuma valmistab riiki ette sõjamajanduseks

Vene võimud saavad varsti õiguse sundida ettevõtteid andma Vene relvajõududele varustust ja kaupa ning sundima ettevõtete töötajaid ületunnitööle kahe uue seaduse abil, vahendab Reuters.

Uued seadused lubavad Venemaal kasutusele võtta nö sõjaaja majandusmeetmed.

Mõlemad eelnõud läbisid Vene riigiduuma alamkojas ühehäälselt esimese lugemise. Eelnõud peavad seaduseks saamiseks läbima ka teise ka kolmanda lugemise Riigiduumas ning Vene president Vladimir Putin peab seaduse ka välja kuulutama.

Donetski oblasti juht palub tsiviilisikutel evakueeruda

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles ajakirjanikele, et on palunud kõigil Donetskisse jäänud inimestel evakueeruda.

Ukraina kontrolli all olevasse Donetski oblasti territooriumile on jäänud ligikaudu 350 000 inimest.

Kõrõlenko sõnul on evakueerumine vajalik, et päästa elusid ja võimaldada Ukraina sõjaväel lähenevate Vene vägede eest linnasid kaitsta.

"Kodu riigi tuleviku otsustab Donetski oblast," ütles Kõrõlenko. "Kui seal on vähem inimesi, saame paremini keskenduda vaenlasele ja oma eesmärkidele," ütles ta.