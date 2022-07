Sõja 133. päev: Ukraina tõrjus Bahmuti juures tagasi Vene rünnaku

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on palunud läänelt paremaid õhutõrjesüsteeme, et kaitsta riiki Vene raketirünnakute vastu.

Oluline 6. juulil, kell 22.40:

- Serhii Haidai sõnul tekitatakse Venemaale Donbassis tõsiseid kaotusi;

- Zelenski palub lääneriikidelt moodsaid õhutõrjesüsteeme peale järjekordseid Vene raketirünnakuid;

- Belgorodi oblastis rünnati kahte Vene piirivalvurit;

- Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hinnangul on järgmine suurem lahing Donbassis Slovjanski pärast;

- Venemaa komplekteerib augustiks Mulinos kolmandat armeekorpust;

- ​Ukraina palub Türgil uurida kolme laeva, kus võib olla varastatud Ukraina vilja;

- Kiiev: Vene väited kahe HIMARS raketisüsteemi hävitamise kohta on valeinformatsioon;

- Ukraina kaugrünnakud okupeeritud Donetski vastu jätkuvad​;

- Vene riigiduuma valmistab riiki ette sõjamajanduseks;

- Donetski oblasti juht palub tsiviilisikutel evakueeruda;

Severodonetski inimesed "kohutavates tingimustes"

Ligikaudu 7000–8000 inimest on jäänud Ukraina idaosas asuvasse Severodonetski linna, kus nad elavad "kohutavates tingimustes" ilma vee-, gaasi- ja elektrivarustuseta, ütles Severodonetski sõjaväevalitsuse juht Oleksandr Striuk kolmapäeval.

Vene väed hävitasid linnas eluasemed ja kommunaalteenustete pakkumise võimekuse. Nüüd otsivad nad töötajaid, kes aitaksid neid taastada, kuid Striuki sõnul pole Severodonetskisse jäänud kedagi, kes seda teha saaks.

Paljud kommunaal- ja linnatöötajad olid varem evakueeritud, ütles Striuk.

Ta lisas, et linna hõivanud Vene väed organiseerivad praegu haridusametit, et lapsed 1. septembril kooli saata.

Peastaap: Ukraina sõjavägi tõrjus Donetski oblastis Bahmuti lähedal tagasi Venemaa rünnaku

Ukraina armee peastaap teatas kolmapäeval, et riigi väed peatasid Venemaa pealetungi Mõronivka küla lähedal. Küla asub Bahmuti linnast umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Vene väed pommitasid oblasti kirdeosas kolme küla, lisas peastaap.

Ukraina relvajõudude teatel tekitatakse Venemaale Donbassis tõsiseid kaotusi

Luhanski sõjalise administratsiooni juhi Serhii Haidai sõnul on Ukraina väed takistanud venelaste edenemist Donbassis. Haidai sõnul on Vene väed kandnud Ukrainas suuri kaotusi.

"Iga päev saavad Vene väed käsu edeneda ja nad alati ei tee seda, kuna nende kaotused elavjõus on nii suured," lisas Haidai.

Haidai sõnul on Ukraina armee paremini ettevalmistunud ja motiveeritud kui venelased, kuid ukrainlased vajavad rohkem lääne relvastust.

"Kui me saame rohkem kaugmaa ründerelvi, siis vastase eelised lahinguväljal kaovad," ütles Haidai.

Zelenski palub lääneriikidelt moodsaid õhutõrjesüsteeme

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus lääneriikidelt moodsaid ja efektiivseid õhutõrjesüsteeme peale järjekordset Vene õhurünnakut teisipäeva õhtul. Venemaa ründas Lääne-Ukrainas asuvat Hmelnõtskõi oblastit nelja raketiga, millest üks õhutõrje poolt alla tulistati. Ülejäänud tabasid tsiviiltaristut.

Hmelnõtskõi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Serhi Hamali sõnul tundus raketirünnaku sihtmärk olevat veetorn. Teisipäeval rünnati Zelenski teatel rakettidega ka Sumõ, Mõkolajivi ja Dnipropetrovski oblastit.

Lääne ametnikud: Venemaa on pärast Lõssõtšanski vallutamist teinud edusamme

Lääneriikide ametnike hinnangul teevad Venemaa väed Ukraina lõunapiirkonnas üha paremat koostööd, vahendas The Guardian.

"Venemaa on viimaste nädalate jooksul teinud armee juhtimises muudatusi. Hiljuti võttis Venemaa vägede juhtimise Lõuna-Ukrainas üle Sergei Surovikin," ütles üks ametnik.

"Surovikin on vastuoluline ohvitser. Pole selge, kas just tema tegevus tõi kaasa Venemaa hiljutised edusammud Lõssõtšanski ümbruses. Kuid kindlasti teevad Venemaa üksused paremat koostööd, kui sõja varasemates faasides," ütles ametnik.

Kiiev: Vene väited kahe HIMARS raketisüsteemi hävitamise kohta on valeinformatsioon

Moskva väitis kolmapäeval, et hävitas kaks HIMARS raketiheitjat. Kiiev teatas, et Moskva levitab valeinformatsiooni, vahendas CNN.

"Vene propagandistid levitavad aktiivselt valeinformatsiooni. Rõhutame, see informatsioon ei vasta tegelikkusele," teatas Ukraina peastaap.

"Need raketisüsteemid annavad pidevalt lööke vaenlase vastu, mis toob neile kaasa suuri kaotusi," lisas peastaap.

Lenta.ru teatel rünnati Belgorodis kahte Vene piirivalvurit

Ühte piirivalvurit rünnati väidetavalt käsitulirelvast ja granaadiheitjast. Teise piirivalvuri pihta kukutati kopterilt lõhkekeha. Praegu on teadaolevalt üks piirivalvur hukkunud ja veel kolm sai haavata.

Varem on Ukraina teatanud Vene vägede koondumisest Belgogradi oblastis ning Vene relvajõud kasutavad seda mõne operatsiooni tagalana.

Mariupoli linnapea: Mariupoli taastamine läheb maksma üle 14 miljardi dollari

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul kulub linna täielikuks taastamiseks vähemalt 10 aastat. Linnapea sõnul on Venemaa rünnakute tõttu hävitatud 1350 kortermaja ja 40 protsenti eramajadest.

Kiiev: Ukraina viljasaak on sel aastal 50 miljonit tonni

Ukraina viljasaak on sel aastal 50 miljonit tonni, seda on tunduvalt vähem kui eelmisel aastal, teatas Ukraina põllumajandusministeerium. Eelmisel aastal oli Ukraina viljasaak 85 miljonit tonni.

"Võttes arvesse kõiki raskusi, ootame, et saak ei tule nii halb, kui varem eeldasime. Vilja tuleb vähemalt 50 miljonit tonni, võib-olla rohkemgi. See sõltub maisi saagist, näeme seda oktoobris," teatas ministeerium.

Ukraina võimude teatel jääb sisetarbimine alla 20 miljoni tonni.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium: järgmine suurem lahing on Slovjanskis

Venemaa tõenäoliselt suurendab kontrolli Lõssõtšanski linna ja Luhanski oblasti üle. Põhja pool on Vene relvajõud suunanud enamiku saadaval olevaid jõude Izjumi teljele.

Viimase nädala jooksul on Vene väed Izjumist lähtudes mööda E40 teed edasi liikunud viis kilomeetrit.

Vene relvajõud on tõenäoliselt Slovjanski linnast 16 kilomeetri kaugusel. Luurehinnangu alusel on väga tõenäoline, et lahing Slovjanski linna pärast võib olla järgmine suur lahing Donbassis.

Venemaa koondab Ukraina piirile uusi vägesid

Ukraina piiri ääres asuvates Vene Brjanski ja Kurski regioonides on venelased koondanud kuni 4000 sõdurit ja üle 300 tehnikaüksuse. Loodud armeeüksus ei ole praegu piisavalt suur, et näiteks Kiievi peale uuesti tungida, kuid eesmärk on moodustada ligikaudu 15 500-meheline kolmas armeekorpus. Täpsemalt vastavas ERR-i loos.

Ukraina on palunud Türgil uurida kolme laeva, kus võib olla varastatud Ukraina vilja

Türgi ametnike sõnul saabusid viljalaevad ametlikult Venemaalt, transportides dokumentide järgi Vene vilja. Türgi ametivõimud kinnitasid üle, et ei toeta Ukraina vilja varastamist ja müüki ebaseaduslikult rahvusvahelisel turul.

"Kindlasti ei luba me sellel kaubal Türki siseneda," teatas Türgi välisminister Mevlut Cavosoglu.

Ukraina võimud on palunud Türgil uurida kolme Vene lipu all sõitnud laeva, kus on tõenäoliselt lastiks varastatud Ukraina vili.

Laevad saabusid Türki Krimmi sadamate kaudu. Kõik kolm laeva kuuluvad ettevõttele, mis on sattunud lääneriikide sanktsioonide alla.

Ukraina asepõllumajandusminister Tarass Võssotski hinnangul on Ukrainast varastatud 400 000 tonni vilja. Ukraina suursaadik Türgis Vasõl Bodnar ütles Reutersile, et tema hinnangul on enamik varastatud viljast jõudnud Türki.

Ukraina võimud on Türgile esitanud tõendid 13 laeva kohta, mille puhul kahtlustatakse viljavargust.

Väidetavalt on Venemaa saatnud ligikaudu 150 000 tonni varastatud vilja oma liitlasele Süüriale.

Ukraina kaugrünnakud Donetskile on jätkunud

Teisipäeval levisid sotsiaalmeedias mitmed videoklipid raketirünnakutest okupeeritud Donetski linnas asuvate sihtmärkide pihta.

Üks rünnaku osaliseks saanud sihtmärk oli kohalik KAMAZ autode edasimüügi- ja remondiettevõte. Mitmel pool linnas on näha põlenguid.

Donektsi võimude teatel hukkus viimases rünnakus üks 10-aastane tüdruk.

Vene riigiduuma valmistab riiki ette sõjamajanduseks

Vene võimud saavad varsti õiguse sundida ettevõtteid andma Vene relvajõududele varustust ja kaupa ning võivad sundida ettevõtete töötajaid ületunnitööle kahe uue seaduse abil, vahendab Reuters.

Uued seadused lubavad Venemaal kasutusele võtta n-ö sõjaaja majandusmeetmed.

Mõlemad eelnõud läbisid Vene riigiduuma alamkojas ühehäälselt esimese lugemise. Eelnõud peavad seaduseks saamiseks läbima ka teise ja kolmanda lugemise riigiduumas ning Vene president Vladimir Putin peab seaduse ka välja kuulutama.

Donetski oblasti juht palub tsiviilisikutel evakueeruda

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles ajakirjanikele, et on palunud kõigil Donetskisse jäänud inimestel evakueeruda.

Ukraina kontrolli all oleva Donetski oblasti territooriumile on jäänud ligikaudu 350 000 inimest.

Kõrõlenko sõnul on evakueerumine vajalik, et päästa elusid ja võimaldada Ukraina sõjaväel lähenevate Vene vägede eest linnasid kaitsta.

"Kogu riigi tuleviku otsustab Donetski oblast," ütles Kõrõlenko. "Kui seal on vähem inimesi, saame paremini keskenduda vaenlasele ja oma eesmärkidele," ütles ta.

ÜRO: Venemaa sissetungi tõttu on Ukrainast põgenenud umbes üheksa miljonit inimest

ÜRO teatas kolmapäeval, et pärast Venemaa sissetungi on Ukrainast lahkunud 8,793 miljonit inimest.

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles kolmapäeval, et on palunud kõigil Donetskisse jäänud inimestel evakueeruda.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 36500 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1600 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 3789 (+17);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 812 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 246 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 107 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 664 (+4);

- tiibraketid 153 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2648 (+14);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 65 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Slovjanski ja Donetski piirkonnas.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.