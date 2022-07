Austrias uuritakse Vene mõju ulatust

Austrias on tulnud päevavalgele võimalikud Vene agendid riigi julgeoleku- ja salateenistustes. Samuti on hakatud uurima võimalikke Vene-sõbralikke otsuseid Austria riiklikus gaasiettevõttes OMV.

"Polizei!" hüüatasid Austria politseinikud tungides Austria pealinnas Viinis ühe Austria salateenistuja korterisse. Tabatud Vene agent püüdis tabamise hetkel oma telefoni pooleks murda, teatas Austria politsei.

Reidil tabatud tõendid, sh sülearvuti, USB pulgad ja hunnik dokumente on osutunud oluliseks Vene mõju uurimiseks Austria salateenistustes, teatas The Washington Post.

Tabatud Vene agent on Egisto Ott, kes töötas Austria sisejulgeoleku teenistuses ning töötas ka Türgis ja Itaalias. Austria võimud kahtlustavad Otti Austria riigisaladuste müügis Venemaale. Samuti olevat Ott andnud Vene võimudele teavet Vene võimude poolt ohtlikeks peetavate isikute kohta.

Praegu käigus olev juurdlus olevat üks põhjus, mistõttu eelmine aasta saadeti laiali Austria sisejulgeoleku agentuur BVT. Mitmed Euroopa riigid on Austria luureteenistustega ka vähendanud sidemeid Vene luure laialdase haarde tõttu Austria eriteenistustes.

Ukraina parlamendiliikmed on kinnistel istungitel uurinud Vene võimude võimalikku sekkumist Austria eriteenistustes ning Austria osaliselt riikliku gaasiettevõtte OMW lepinguid Venemaaga. Samuti uuritakse ärisidemeid Austria poliitikute ja erakondade ning Vene ettevõtete vahel.

Opositsioonisaadiku Stephanie Krisperi sõnul tuleb Vene mõju Austrias korralikult uurida. "Mitmeid aastaid oli meie poliitilises süsteemis Moskva sidemed. Nüüd on kõigile näha milline julgeolekuoht on majanduslikud ja poliitilised sidemed Venemaaga."

Erinevad Euroopa julgeolekuametnikud ja juurdlusdokumendid, millega Washington Post tutvuda sai, näitavad 60-aastase Otti plaani ümber struktureerida Austria julgeolekuteenistused ja paigutada need Austria välisministeeriumi haldusalasse. Samal ajal oli Austria valitsuses välisministriks paremäärmuslik Karin Kneissel Austria Vabadusparteist.

Vabaduspartei oli Austria valitsuskoalitsioonis aastatel 2017-2019. Erakonna liikmed kultiveerisid sidemeid Venemaaga ning 2017. aastal tegid mitmed erakonna liikmed visiidi Venemaa poolt okupeeritud Krimmi. Kneisseli 2018. aasta pulmas osales ka Venemaa president Vladimir Putin.

Juurdluse käigus ei ole selgunud, et Kneissl oleks olnud teadlik konkreetsest julgeolekuteenistuste ümberstruktureerimise plaanist. Kneissel on väidetavalt Austriast lahkunud, kuna talle on tehtud mitmeid tapmisähvardusi. Endine välisminister väitis Washington Postile, et ta ei ole Egisto Ottiga kunagi kokku puutunud.

Ott on eitanud Venemaa heaks töötamist.

USA salateenistused hoiatasid Austria kolleege juba novembris, et Ott võib olla Vene agent ning keeldusid osalemast julgeolekukonverentsil, kus Ott osaleb. CIA ultimaatumi alusel said Austrias võimud aluse Otti kinnistu läbiotsimiseks.

Ajalooliselt on Austria Venemaa ja Nõukogude Liiduga olnud paremates suhetes kui paljud teised lääneriigid. Austria ametlik neutraliteet ja seadusandlus, mille järgi on karistatav ainult Austria vastu sunnatud spionaaž tegid riigi erinevate riikide spioonide jaoks oluliseks tööpõlluks. Austrias asub ka rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA).

Venemaa on olnud üks suurimaid välisinvestoreid Austria majandusse. 2021. aasta lõpus omasid Vene ettevõtted Austrias 25,5 miljardi dollari väärtuses varasid. Austria oli ka Nord Stream 2 gaasijuhtme investor.

Mitmed Austria poliitikud ja kõrged ametiisikud on ametlikult jõudnud Kremli palgale. Näiteks endine välisminister Kneissl sai tööle Vene energiaettevõttesse Rosneft ning kirjutas arvamuslugusid Vene propagandaväljaandele RT.

Austria endine kantsler Wolfgang Schüssel oli teise Vene energiaettevõtte Lukoil nõukogus. Mõlemad endised poliitikud loobusid oma positsioonidest Vene ettevõtetes peale Venemaa kallaletungi Ukrainale 24. veebruaril.

Vene sidemeid kahtlustatakse ka riiklikus gaasiettevõttes OMV. OMV siseaudit uurib praegu gaasilepinguid Venemaaga ning OMV sponsorlepingut Vene jalgpalliklubiga Zenit, mis asub Peterburis. Zenit olevat ka Vladimir Putini lemmikklubi.

Kaks nädalat peale OMV sisejuurdluse alustamisest teatamist teatas Vene riiklik gaasiettevõte Gazprom, et vähendab Austriale eksporditava gaasi mahtu.

"Tagasi vaadates on selge, et 2015. aastal tehtud investeeringud eeldasid liiga suurt usaldust Venemaa suhtes," teatas OMV siseauditi komisjoni juht Mark Garrett.