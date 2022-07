Järjekordne Gazpromiga seotud Vene ettevõtja leiti surnult

61-aastane Gazpromi juhatuse liige leiti enda Peterburi maja basseinist surnuna, kuulihaav peas. Tegemist on kuuenda tuntud jõuka venelasega, kes salapärastel asjaoludel aasta algusest on surma saanud. Paljud hukkunud ärimehed on olnud seotud Vene riikliku gaasiettevõttega Gazprom.