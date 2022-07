Norstati reitingud: Isamaa kasvatab vähehaaval toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,1 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimase kuu tulemused näitavad, et Reformierakonna tõus on selgelt peatunud ning EKRE on suutnud oma toetust mõnevõrra parandada. Võrreldes mai lõpuga on EKRE toetus praegu 1,7 protsendipunkti võrra kõrgem. Keskerakonna toetus on viimase kuu jooksul püsinud 17-18 protsendi vahel.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,9 protsenti), Isamaa (7,7 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,5 protsenti). Isamaa toetus liigub jätkuvalt tõusvas joones, aprilli teisest poolest alates on see kerkinud 2,9 protsendipunkti võrra. Eesti 200 toetus jääb esimest korda alates 2020. aasta novembrist allapoole 10 protsendi piiri.

Norstati uuringu viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 1. juunist 4. juulini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste esitlemisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest.

Praegu kajastatud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (34 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,47 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-0,76 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.