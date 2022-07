Kapo tegi Kingo uurimisega seoses läbiotsimise advokaadibüroos

Verte kirjutas sotsiaalmeedias, et kapo alustas mais riigikogu korruptsioonivastse erikomisjoni saadetud materjalide põhjal kriminaalmenetlust, et kontrollida riigikogu liikme Kert Kingo (EKRE) toime pandud võimaliku omastamisena ja advokaat Martin Traadi toime pandud dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamisena kvalifitseeritavaid võimalikke kuritegusid.

Verte teatas, et kapo toimetatud läbiotsimise eesmärk oli koguda nii võimalikke kuriteo toimepanemist kinnitavaid tõendeid, ent ka kahtlustatavat õigustavaid tõendeid, et saada toimunust täielik ja terviklik ülevaade.

Verte märkis, et üle-eelmisel pühapäeval andis Harju maakohtu eeluurimiskohtunik loa teha läbiotsimine advokaadibüroos konkreetsete menetluses olulist tähtsust omavate tõendite leidmiseks.

"Kriminaalasjas ei ole kedagi hetkel kahtlustatavana üle kuulatud. Kuivõrd eelmise nädala esmaspäeval tehti Martin Traadi töökohas kohtumääruse alusel läbiotsimine allutades ta kahtlustatavana sellele menetlustoimingule, siis tuleb teda käsitleda kriminaalasjas kahtlustatavana vaatamata asjaolule, et teda ei ole veel üle kuulatud," kirjutas Verte.

Vandeadvokaat: see on täiesti alusetu menetlustoiming

Martin Traat ütles ERR-ile, et läbiotsimine oli ebaseaduslik ja ebaproportsionaalne. "Siin rikuti päris mitmeid norme. See on kindlasti täiesti alusetu menetlustoiming, arvestades nii seaduses ette nähtud regulatsioone kui ka Euroopa inimõiguste kohtulahendeid," ütles Traat.

"Selline asi peaks õigusriigis olema lubamatu," lisas ta.

Traadi sõnul edastas prokurör Verte kohtule läbiotsimise loa saamiseks valeinformatsiooni.

"On valetatud kohtule või ei ole antud täit ülevaadet," märkis Traat.

"On väidetud, et mina ei anna justkui advokatuuri aukohtule vajalikku informatsiooni, aga ka advokatuur on ise kinnitanud, et see väide ei vasta tõele. See on vale väide," ütles Traat.

Verte kirjutas, et tuginedes infole, et Traat ei ole varasemalt kogu vajalikku teavet vabatahtlikult väljastanud ning advokatuuri aukohtul ei ole seaduse järgi kohustust enda kogutud materjale menetlusasutusele väljastada, taotles prokuratuur kohtult luba, et kriminaalmenetluses vajalike tõendite kogumiseks advokaadibüroo läbi otsida.

Traadi sõnul kaalub ta, milliseid õiguskaitse meetodeid ta kasutama hakkab. Ta märkis, et prokuratuuriga on selles küsimuses suhelnud ka advokatuur.

"Kindlasti me seda asja niisama jätta ei saa," sõnas Traat.

Riigiprokurör Verte sõnul kontrollib prokuratuurile teadaolevalt advokatuuri aukohus neile laekunud kaebuse alusel vandeadvokaat Traadi tegevuses võimaliku distsiplinaarrikkumise esinemist.

Traat ütles selle kohta, et hetkeseisuga on see menetlus peatatud.

Advokatuuri esimees: kas läbiotsimine oli tingimata vajalik?

Advokatuuri esimees Imbi Jürgen ütles ERR-ile, et advokatuur kahtleb, kas advokaadibüroo läbiotsimine oli tingimata vajalik.

Advokatuur saatis sel teemal prokuratuurile ka kriitilise märgukirja.

"Advokaadibüroos läbiotsimine peaks olema kõige viimane abinõu. Advokaadibüroo on täis konfidentsiaalset informatsiooni, advokaadi ja tema klientide vahelist suhtlust, mida printsiibis ei tohiks ükski kõrvaline silm näha," sõnas Jürgen.

"Praegusel juhul ma ei ole veendunud, kas see oli õigustatud ja niivõrd vajalik," lausus Jürgen.

Jürgen ütles ka omaltpoolt, et ei vasta tõele, et Martin Traat ei ole advokatuuri aukohtule esitanud kõiki materjale, mida aukohus temalt on küsinud, nagu väitis riigiprokurör Verte.

"See väide, et Martin Traat ei ole aukohtule materjale esitanud, ei vasta tõele," ütles Jürgen.

Verte kommenteeris, et advokatuuri märgukirjas märgitu, et Traat on kõik või osa aukohtu nõutud materjalidest aukohtule tänaseks esitanud, on prokuratuurile teadmata, sest advokatuuri aukohus seda teavet uurimisasutusele vabatahtlikult ei jaga ning advokatuuriseadus kohustab neid saladuses hoidma neile järelevalve käigus teatavaks saanud andmeid. "Pooleliolevas kriminaalmenetluses on vajalik kontrollida enamaid asjaolusid kui advokatuuri aukohtu menetluses olevas distsiplinaarmenetluses uuritakse," rõhutas Verte.

Jürgen avaldas lootust, et seadusandlikul tasemel oleks advokaadibüroode läbiotsimisega seoses kehtestatud selged reeglid. Advokatuur on ette valmistanud ka vastavasisulise eelnõukava, mis praeguseks on jõudnud justiitsministeeriumisse.