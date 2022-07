USA föderaalvalitsus pole nõus kodakondsuskontrolliga Arizona valimistel

Arizona vabariiklasest kuberner Doug Ducey allkirjastas uue seaduse märtsis ning see pidi jõustuma järgmise aasta jaanuaris.

Kohtuasja dokumentide alusel lükkas USA Ülemkohus 2013. aastal tagasi samasuguse Arizona seaduse. USA justiitsministeeriumi hinnangul on Arizona uus seadus vastuolus föderaalse valimisseadusega (National Voter Registration Act), kuna seadus nõuaks kodakondsuse tõendamist föderaalsetel valimistel.

USA justiitsministeeriumi inimõiguste osakonna asejuhi sõnul kehtestab Arizona uus seadus ebaseaduslikud ja ebavajalikud nõuded, mis takistavad valijatel föderaalsetele valimistele valijaks registreeruda.

Arizona on üks osariikidest, kus vabariiklased püüavad hääletusprotseduure endale soodsaks muuta. Demokraadid on korduvalt nimetanud selliseid seadusi vabade ja õiglaste valimiste õõnestamiseks.

Arizonas on juba vaja tõestada USA kodakondsust osariiklikel valimistel, kuid uue seadusega soovitakse laiendada see kohustus föderaalsetele valimistele.

Praegu peavad Arizona valijad föderaalsetel valimistel suuliselt üle kinnitama, et nad on USA kodanikud, kuid nad ei pea seda dokumendiga tõestama.

Arizona osariigi peaprokuröril on juba praegu õigus uurida väiteid kodakondsuse puudumisest valimistel.

Ducey sõnul annab uus seadus valijate registreerimise asjakorralduses selguse.

Seaduse kriitikute sõnul on see kahjulik valijagruppidele, kel ei pruugi olla osariigi autojuhiluba või isikutunnistuskaarti. Eelkõige puudutaks see üliõpilasi, vanureid ja inimesi indiaanlaste hõimukogukondades.