Rein Sikk: tasuta laat ja tasuta jaanituli, need on inimõigused!

Igal inimesel ja eriti maainimesel on õigustatud ootus ja lootus, et tema omavalitsuse kultuurikorraldajad korraldavad talle kui maksumaksjale aasta jooksu vähemasti ühe tasuta laada ja ühe jaanitule, sest nende eest on maksumaksja oma maksudega juba ka maksnud, leiab Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.

Lugupetud lugejad, järgneb ametlik teadaanne. "Alates homsest on kõikidesse piimapoodidesse sisenemine tasuline, makstes ühe euro. Piletita piimaostjad piimapoodidesse ei pääse. Pileti ostmise kohustus piimapoodi sisenemisel on seotud piimapoe kulude kasvuga." Teadaande lõpp.

No eks tundub ju absurdne ja totter. Kes siis piimapoodi mineku eest raha maksab! Aga samas tundub meist paljudele juba väga tavaline, et laadale ehk õuepoodi pääsemise eest makstakse raha. Ostetakse laadapilet. Kas see on hea või halb, kuidas põhjendatakse? Hakkasin uurima.

Laadaelu ja laadamelu on Eestimaa suve osa. Ainuüksi läheneval nädalavahetusel on ees ligi 20 erinevat laata, annab teada Laadakalender veebis. Mida laadakorraldajad ise arvavad, kas inimene peaks ostma pileti õiguse eest laadale raha maha jätta? Laadakorraldaja tulu peaks ju tulema müügiplatside müüjatele müügist, mitte piletitest. Toon ära valiku vastuseid mu küsimustele.

Rapla laadad on alati olnud tasuta. Kuna melu toimub Rapla kesklinnas suurel alal, siis ei oleks ka mõeldav seda ala piirata. Tõenäoliselt kuluks enamik piletirahast turvameestele ning piiramisaedadele. Me ei ole seda isegi kaalunud, anti teada Rapla kandist.

Kundas peetakse laadaga mere- ja perepäeva. See olla aastaid tasuline, kuna laat on sellel päeval vaid üks osa kogu 14-tunnisest programmist. Avinurmeski ollakse niivõrd harjunud tasulise laadaga, et ei osata teistmoodi tahta, rääkisid mulle sealseid inimesed. Mustveest aga anti teada, et laat olgu ikkagi tasuline, kui korraldaja panustab ka kultuuriprogrammi. Ja Mustvee laadakorraldajast kultuurimaja seda teebki. Tsiteerin vastust: "Kui on väärt laat, kus laadalaval toredad esinejad, kus on näha, et laada korraldaja panustab kultuuriprogrammi ja reklaami, siis kindlasti tasuline!"

Samas väideti Läänemaalt, et kui laada korraldajaks on niigi rahva rahaga ülal peetav kultuurimaja, siis pileti küsimine on kurjast. Hiiumaa laadaga kalurite päeva korraldajad annavad reklaamis teada, et kõik on tasuta. Ka Jõhvis ja Kivõlis ei peeta külastajalt pileti küsimist õiglaseks ja mõistlikuks.

Varblast anti teada, et nende käsitöö- ja omatoodangu laadal, millel enam kui kümnendi pikkune ajalugu, pole ei piletit ega ka kohamaksu. Iga kaupleja annab midagi õnneloosi, millega toetab Varbla muuseumi tegevust. Tundub vahva, nupukas ja aateline. Ainuke, mille eest raha küsitakse, on auto parkimine kahe euro eest. Ka Virtsust arvati ja Laulasmaalt lisati, et laadad võiks piletita olla.

Ühelt poolt püüan mõista laadakorraldajate soovi enam kasumit teenida, milles on ju äri eesmärk. Samas on minu jaoks laadale tasuta pääsemine lausa inimõiguste valdkonda kuuluv õigus.

Pidevalt külaühiskonnas vabatahtlikuna ja tasuta panustades leian, et on ohtlik hakata kõike üksnes rahas mõõtma. Tegelikult on me Eesti külaühiskond üles ehitatud õhinapõhiselt, mitte rahakeskselt. Paikades, kus on enam õhinat ja vähem arvelaua klõbinat, on elu ehedam ja vaimult rikkam. Kas mõtleme sellele, et kõige rahasse ümberarvutamine, kõige eest raha küsimine võibki homme tuua tasulise piimapoe külastuse. Ja seejärel pileti ostmise, et vaadata külaplatsil jõulukuuske.

Seega lubatagu mul pigem taunida kui kiita nii tasulisi laatasid kui ka tasulisi jaanitulesid. Arvan, et igal inimesel ja eriti maainimesel on õigustatud ootus ja lootus, et tema omavalitsuse kultuurikorraldajad korraldavad talle kui maksumaksjale aasta jooksu vähemasti ühe tasuta laada ja ühe jaanitule. Nende eest on maksumaksja oma maksudega juba ka maksnud.

Olen rahul, et Kadrinas elades saangi kogeda just sellist kohtlemist oma valla poolt. Ka naabruses Rakveres elades võisin olla sama rahul. Valikute küsimus.

