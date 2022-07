Johnson nimetas Suurbritannia rahandusministriks Nadhim Zahawi

Zahawi asendab valitsuses Rishi Sunakit. Sunak ja terviseminister Sajid Javid esitasid teisipäeval tagasiastumisavalduse, mis on seotud Boris Johnsoni viimase poliitilise kriisiga.

Suurbritannia valitsus on üha suurema surve all, et riik toetaks vaesemaid leibkondi ja langetaks makse. Inflatsioon on riigis jõudnud 9,1 protsendini, mis on viimase 40 aasta kõrgeim näitaja.

Zahawi oli varem haridusminister ja enne seda vaktsiinideminister. Uueks haridusministriks määras Johnson Michelle Donelani.

Paljud Suurbritannia konservatiivse erakonna parlamendisaadikud nõuavad Johnsoni tagasiastumist. Kolmapäeval lahkus ametist majandussekretär John Glen, kes on Rishi Sunaki liitlane, vahendas Bloomberg.