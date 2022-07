Hispaania leevendab hinnatõusu otsetoetustega vaesematele

Inflatsioon on Hispaanias tõusnud üle kümne protsendi ja hinnatõusu märkavad hispaanlased kõikjal alates bensiinijaamast.

"Ma tankisin paagi tavaliselt täis 60 euroga, praegu kulus mul 68 eurot ja see sisaldab juba valitsuse soodustust 20 senti liitri kohta. Nii et praegu on bensiin kallivõitu," rääkis Madridi elanik Monica.

Valitsus hüvitab Hispaanias 20 senti bensiiniliitri hinnast, energiasektoris on käiku läinud maksusoodustused ja hinnalaed, värske abipaketiga lubatakse vaesematele inimestele 200 eurost toetust ja kõigile odavat ühistransporti.

Madridi ülikooli majandusprofessor Jose Ignacio Conde-Ruiz ütles, et praegusel hetkel on tark aidata kõige vaesemaid. "Kui bensiin on kallis, siis ma ei kasuta autot, vaid ühistransporti ja hoian kokku. Lõppude lõpuks on hind signaal, mis ütleb, et energia on kallis ja seda tuleb mõistlikumalt kasutada. Ei ole võimalik kõike kõigile hüvitada," sõnas Conde-Ruiz.

Valitsust nõustavate komisjonide liikmeks olev majandusteadlane hoiatab soovi eest kiirelt palkasid ja toetusi tõsta, see annaks inflatsioonile vaid hoogu juurde. Inimestel tuleb vaesemaks jäämisega leppida ja püüda koormat ühiskonnas õiglaselt jagada, soovitas Conde-Ruiz.

"Ma usun, et kui tuleb raske talv energia mõttes, siis tuleb raske talv, aga meil tuleb kohaneda ja järgmine talv tuleb juba kergem. Aga kui annad alla selleks, et vältida inflatsiooni, siis see ei lahenda probleemi, siis järgneb kallaletung mõnele teisele riigile ja taas samasugused probleemid," rääkis teadlane.

Conde-Ruiz ütles, et vähesed protestid NATO tippkohtumise ajal näitasid ühtsust ja et kuigi energiakriis on raske, on sellega siiski kergem hakkama saada kui hiljutise pandeemiaga.

Hinnad Hispaanias on tõusnud, näiteks Madridi turul müüdava kalmaariportsu hind on tõusnud ühe euro võrra ja see maksab 16 eurot. Kallil turul käivad eelkõige turistid. Siiski õnnestub siit leida ka hispaanlasi.

"Mina arvan, et me ei tohi Ukrainat jätta, Euroopa peab püsima ühtsena, me ei saa lubada seda, et üks riik vallutab teise," ütles Charo.

Angel ütleb, et kõigepealt tuleb lõpetada sõda Ukrainas: "Mina usun, et kõike saab lahendada dialoogiga, dialoogiga, dialoogiga ja veel kord dialoogiga."