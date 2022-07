WSJ: Venemaa muutis Ukraina suurima tuumajaama sõjaväebaasiks

Ajalehe The Wall Street Journal teatel muutis Venemaa armee Zaporižžja tuumajaama sõjaväebaasiks. Zaporižžja on Euroopa suurim tuumajaam, mille lähedal toimuvad ägedad lahingud.

Tuumajaama töötajate sõnul on Zaporižžja jaamas üle 500 Venemaa sõduri. Venemaa on jaama toonud suurtükid. Vene sõdurid paigutavad jaama veehoidla juurde miine. Veehoidla jahutab jaama kuut reaktorit, vahendas The Wall Street Journal.

Ukraina armee paikneb jaamast umbes viie kilomeetri kaugusel. Ukraina hinnangul pole jaama aga lihtne tagasi vallutada, kuna seal asuvad tuumareaktorid. Suurtükituli võib neid reaktoreid aga tabada.

"Nad hoiavad seda jaama kui oma suurtükiväe baasi. Nad teavad, et Ukraina ei vasta nende rünnakutele," ütles üks Euroopa ametnik.

"Tundub, et see on osa Venemaa taktikast, võtta enda valdusesse kriitiline taristu ja kasutada seda siis kilbina. Me ei kavatse tehasele tormijooksu korraldada. Ainus viis on see ümber piirata ja käskida venelastel siis lahkuda," ütles Ukraina endine kaitseminister Andri Zagorodnjuk.

Jaama töötajad kardavad, et selle militariseerimine võib kaasa tuua tuumakatastroofi. "Venelased ei saa aru, mida nende tegevus võib kaasa tuua," ütles ühe töötaja elukaaslane.

Kolmapäeval teatas Ukraina riiklik energiafirma Energoatom, et Vene väed ähvardavad tühjendada jaama jahutushoidlad. Venelased kahtlustavad, et Ukraina sõdurid peitsid vee alla relvi.

Vene väed vallutasid Zaporižžja tuumajaama 4. märtsil, kaheksa päeva pärast sõja puhkemist. Rünnaku käigus kasutas Venemaa armee aktiivselt suurtükiväge. Venemaa sõdurid terroriseerivad nüüd jaama töötajaid.

"Tuumaelektrijaamas, mille töötajad elavad okupeeritud linnas, kus inimesi terroriseeritakse, seal ei pole head ohutust," ütles Jaapani Fukushima keskkonnaohutuse instituudi professor Mark Zheleznyak.

Jaama töötajate sõnul võtavad Vene sõdurid inimesi pantvangi ja nõuavad nende vabastamise eest lunaraha.

"Okupantidel on veel üks tegevus, raha eest röövimine. Iga päev saame kaks või kolm teadet uute inimröövide kohta. Inimesi röövitakse massiliselt," ütles Enerhodari linnapea Dmitri Orlov.