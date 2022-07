Kõlvart : mul pole olnud Liinati tööle etteheiteid

"Tänasest päevast on linnaosavanema Tõnis Liinati volitused peatatud. Määratud on talle ka kohusetäitja Kaido Saarniit, kes viimased 20 aastat töötas politseis ja praegu töötab linnasüsteemis Haabersti linnaosavanema asetäitjana. Homsest päevast hakkab ta täitma Pirita linnaosavanema kohustusi," rääkis Kõlvart ERR-ile.

"Kuni me ei ole saanud õiguskaitseorganitelt täiendavat informatsiooni ja hinnanguid, siis me ei saa Liinati töösuhet taastada," lisas ta.

Kõlvarti sõnul on linnajuhtidel praegu vähe infot toimunu kohta. "Suuremas osas saime sellest case'ist teada meediast ja meil on vara teha järeldusi. Juba praegu otsustasime, et sisekontroll peab üle vaatama kõik Pirita linnaosa viimase pooleteise aasta jooksul tehtud hanked ja lepingud, sest tänaseks politsei meile infot ei andnud, kus on probleemid," rääkis Kõlvart.

"Lähtume hinnangust, mida prokuratuur on andnud: tegemist on isiku initsiatiiviga, isiku valikuga ja isiku toime pandud kuriteoga. Vähemalt kahtlustus on esitatud. Iga inimese hingeelu ei ole kahjuks kõigile avatud ja seda ennetada pole võimalik. Aga saame aru, et iga selline juhtum on tugev ja valus löök linnasüsteemile ja linnasüsteemi mainele, seega peame operatiivselt reageerima, ja see on juba tehtud," sõnas ta.

Kõlvart on olnud Liinati tööga seni rahul. "Ma tänase päevani ei tahaks uskuda, et see on võimalik. Tõnis on töötanud linnasüsteemis viimased aastad linnaosa juhina ja mul polnud talle etteheited. Töö oli alati tehtud ja ta oli kohal 24/7. See ei tähenda, et sellega saab korruptiivseid tegusid vabandada. Kui need teod leidsid aset, siis on linnasüsteemil nulltolerants," ütles linnapea.

Küsimusele, kas ta astub Liinati kahtlustuse tõttu tagasi, ei tahtnud Kõlvart selgelt vastata. "Ma olen kindel, et linnapeal on vastutus alati, mina ei saa öelda, et ma ei vastuta. Küsimus on selles, kuidas seda vastutust tuleb realiseerida, ja antud juhul on vastutamine eelkõige tegutsemine," ütles Kõlvart.

"Me ei saa praegu öelda, et kõik (Liinati sõlmitud - toim.) lepingud on ebaseaduslikud. Me ei tea, millised on need lepingud, millega on probleeme. Linnasüsteemil on vastutus ka partnerite ees, kes on linnaga lepingulises suhtes. Teha siin poliitilisi otsuseid pole õige, otsused peavad olema juriidilised ja pragmaatilised," selgitas Kõlvart oma seisukohta.

Kaitsepolitsei pidas esmaspäeval kinni Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati (Keskerakond) kahtlustatuna altkäemaksu võtmises. Kohus lubas teisipäeval Liinati kaheks kuuks vahi alla võtta. Esmaspäeval pidasid kaitsepolitsei ametnikud korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana kinni neli inimest.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Triinu Olevi sõnul kasutas Liinat kahtlustuse kohaselt linnaosavanemana ära oma ametiseisundit, et suunata otsuseid, mis puudutasid Pirita tänavate, haljasalade ja rannahoolduse hankeid ja lepinguid.