Koalitsioonikõnelused jätkuvad kolmapäeval hilisõhtuni

Kõnelused jätkuvad kolmapäeva hilise õhtuni. Teisipäeval ütlesid asjaosalised, et teatud seisukohtades on lähenemine toimunud. Nii nagu siis, on ka kolmapäeval läbirääkimiste keskmes kolm põhilist küsimust.

"Eks ikka need suured teemad, mis eilegi - peretoetused, elektrituru reform, inimeste toimetulek ja eestikeelne haridus," ütles peaminister Kaja Kallas AK-le.

"Minu tunnetus on, et eile jõuti neis asjus teineteisele lähemale ja osad asjad, mis on lahtised, siis neid me arutame uuesti nüüd, kus kõik on saanud jälle oma fraktsioonidega rääkida," sõnas Kallas.