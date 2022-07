Ilm pakub värskust ka järgnevail päevil

Kuumuse kantsiks jäävad Vahemeremaad ja osa 30-kraadisest leitsakust kandub Euroopa idatiiba. Kontrast läänepoolse jahedusega on suur. Sellest energiast sündinud madalrõhkkond on teel Peipsi taha.

Pilvemass on võimas ja sadu tihe, aga kastab enam Venemaad. Eestis jääb põhiroll ikka Norra merel pöörlevale madalrõhualale. Troonilt tõukajat näha pole. Kõrgrõhuala on küll keset Atlandi ookeani ja pakub sealt Lääne- ja Kesk-Euroopale ilusat suveilma, aga Läänemere ümbruses jääb mõju üürikeseks ja nõrgaks.

Eeloleval ööl ulatub kõrgrõhuhari siiski kitsa ribana Eestini ja teeb mandri sisealadel taeva selgemaks ning laseb õhul kümne kraadi lähedale jahtuda. Samal ajal nihutab Peipsi tagant mööduv väike osatsüklon pilveserva üle idapiiri ja teisalt ka saarte ümbruses võib üürikesi vihmahooge tulla. Päevaks toob edelavool niiskust lisaks, madalrõhuala aitab selle pilvedeks vormida ja vihmahooge alla tuua. Õhusoe kerkib päikeselistel tundidel paar-kolm kraadi üle 20 piiri, sajuhoogudes langeb 15-16 kraadini.

Reedel liigub üle Eesti sajupilvedest ümbritsetud madalrõhulohk, mis toob ööks vihma Eesti lääne- ja põhjaossa. Päeva jooksul nihkub kitsas sajuvöönd aeglaselt Peipsi poole.

Ööl vastu neljapäeva on mandril laialdaselt selge ja sajuta. Saartel ja idapiiri lähistel on pilvi enam ja kohati sajab hoovihma. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, mere ääres kuni 17 kraadi.

Neljapäeva hommikul on laialdaselt päikest, aga juba ka arenevaid pilverünkasid, millest kohati hoog vihma tuleb. Puhub mõõdukas edelatuul Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval sajab arenevaist pilverünkadest kord siin, kord seal hoovihma, äikest võib ka olla. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva õhtul kandub merelt Eesti lääneserva vihmapilvi, mandri sisealadel on veel üksiku vihmahoo võimalus. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, rannikul on puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Järgnevail päevil ka vihmata läbi ei saa - öösel on sajupilvi hõredamalt, päeval areneb pilverünki jõudsalt juurde ja vihmahooge on laialdasemalt. Paraku tihti pole võimalik täpselt öelda, kus ja millal pilvetomp sajuküpseks saab. Öised miinimumid on 10 kraadi lähedal, päevasoe 20 kraadi ümber. Uue nädala algus võib südasuvise 25 kraadise sooja sisse lasta.