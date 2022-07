Kramatorski, Slovjanski ja Harkivi linna tabas Vene rünnak

Neljapäeval teatas nii Kramatorski kui ka Slovjanski linnapea, et neid linnu on tabanud Vene kaudtulerünnak. Päeva jooksul tulid teated ka raketirünnakus Harkivi pihta, milles sai surma kolm inimest. Ukraina võimud on varem öelnud, et Kramatorsk on tõenäoliselt järgmine Vene vägede sihtmärk Donbassis.

Oluline 7. juulil, kell 20.24:

- Putin riigiduumale: kui Lääs tahab Venemaaga sõdida, siis proovigu kui tahavad;

- Ukraina peastaabi hinnangul ei jõua üle 70 protsendi Vene juhitamata rakettidest oma sihtmärgini;

- Harkivi pihta tehtud raketirünnakus sai surma kolm inimest;

- USA senaatorid Lindsey Graham ja Richard Blumenthal külastasid Kiievit;

- Kramatorski ja Slovjanski linna tabas Vene rünnak;

- Ukraina teatel tabas Vene rakett Mustal merel Moldova tankerlaeva;

- Ukraina süüdistab Türgit Ukraina vilja transportiva Vene laeva vabaks laskmises;

- Zelenski: liitlaste saadetud raskerelvad töötavad rindel täisvõimsusel;

- Zelenski: Venemaa raketirünnak hävitas Harkivis ülikooli;

- Bloomberg: Venemaa müüs kolme kuu jooksul Hiinale ja Indiale 24 miljardi dollari eest fossiilkütuseid;

- ISW: Vene väed pole pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud;

- Kiiev: Venemaa on täielikult hävitanud üle 120 tervishoiuasutuse.

Putin Vene riigiduumale: kui Lääs tahab meid lahinguväljal alistada, siis proovigu kui tahavad

"Täna me kuuleme, et Lääs tahab Venemaad lahinguväljal alistada. Mis ma saan öelda, las proovivad kui tahavad. Me oleme mitu korda kuulnud, et Lääs tahab meiega võidelda kuni viimase ukrainlaseni. See on tragöödia Ukraina rahvale, kuid kõik märgid viitavad sellisele arengule," teatas Putin telepöördumises Vene riigiduuma juhtidele.

Ukraina peastaap: üle 70 protsendi juhitamata raketttidest ei jõua oma sihtmärgini

Ukraina peastaabi põhioperatsioonide väejuhatuse asejuhi Oleksii Hromovi sõnul ei jõua üle 70 protsendi Vene Föderatsiooni poolt Ukraina pihta tulistatud rakettidest oma sihtmärgini. Paljud raketid kukuvad enne seda tihti mõnele põllule, merre või kusagile, kus ei ole Ukraina sõdureid, vahendab Interfax Ukraine.

Harkivi linnale tehtud rünnakus hukkus kolm ja sai viga viis

Harkivis sai Vene vägede raketirünnakus pihta Nemõshlõani piirkond, teatas oblasti juht Oleh Sõnegubov. Praegu teadaolevalt sai kolm inimest rünnakus surma ja veel viis haavata.

Kaks USA senaatorit külastasid Kiievit

USA senati liikmed Lindsey Graham ja Richard Blumenthal külastasid neljapäeval Kiievit ja vestlesid Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Graham kuulub vabariiklikku erakonda ja Blumenthal demokraatlikku parteisse.

Kramatorski ja Slovjanski linna tabas Vene rünnak

Kramatorski linnapea Oleksandr Gontšarenko sõnul tabasid Kramatorski kesklinna Vene raketid. Rünnaku tagajärjel on hukkunuid.

Ukraina ametivõimude teatel usuvad nad, et peale Lõssantski langemist on Vene vägede põhiline sihtmärk Donbassis Kramatorski linnastu.

Neljapäeval teatas ka Slovjanski linnapea Vadõm Ljahh, et Slovjansk on samuti Vene vägede rünnaku alla sattunud.

Ukraina teatel tabas Vene rakett Mustal merel Moldova tankerlaeva

Ukraina uudisteagentuuri Interfax-Ukraine teatel tulistasid Vene relvajõud Odessa regiooni pihta kaks X-31 raketti, millest üks tabas Moldova lipu all seilavat naftatankerit Millennial Spirit.

Laev oli Mustal merel ilma meeskonnata ning seda on ka varem rünnatud. Praegu on laeval põleng. Esimese rünnaku ajal oli laevas ligikaudu 500 tonni diislit. Vene blokaadi tõttu on tanker ilma meeskonnata olnud merel ligikaudu neli kuud.

Teine rakett olevat merel hävinud sihtmärgini jõudmata.

Ukraina kutsus Türki jõudnud varastatud vilja pärast välja Türgi suursaadiku

Türgi ametivõimud eirasid Ukraina palvet pidada kinni Vene kaubalaev Zhibek Zholi, kus oli väidetavalt Ukrainast varastatud vili. Türgi võimud avastasid selle laeva 6. juulil.

Sateliidipiltide alusel on näha, et Vene laevad liigutavad tihti kaupa ühelt laevalt teisele Mustal merel, et kauba päritolu ei oleks tuvastatav, teatab CNN.

We regret that Russia's ship Zhibek Zholy which was full of stolen Ukrainian grain, was allowed to leave Karasu port despite criminal evidence presented to the Turkish authorities. Türkiye's Ambassador in Kyiv will be invited to @MFA_Ukraine to clarify this unacceptable situation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 7, 2022

Ukraina suursaadik Türgis Vasõl Bodnar teatas varem CNN-ile, et konkreetse laeva olid Türgi ametivõimud varasemalt kinni pidanud.

Zelenski: liitlaste saadetud raskerelvad töötavad rindel täisvõimsusel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeva öösel tehtud pöördumises, et lääneliitlaste saadetud raskerelvad töötavad rindel täisvõimsusel ja vähendavad Venemaa armee sõjalist võimsust. Zelenski sõnul liiguvad Ukraina väed edasi Hersoni ja Zaporižžja piirkonnas.

"Nende relvade täpsus on selline, nagu meil on vaja. Meie kaitsjad ründavad okupantide logistika jaoks olulisi kohti. See vähendab oluliselt Venemaa armee võimsust. Okupantide kaotused kasvavad iga nädalaga," ütles Zelenski.

Zelenski: Venemaa raketirünnak hävitas Harkivis ülikooli

Venemaa raketirünnak hävitas Harkivis pedagoogikaülikooli, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul hävis ülikooli peahoone, loengusaalid, muuseum ja raamatukogu, vahendas CNN.

Bloomberg: Venemaa müüs kolme kuu jooksul Hiinale ja Indiale 24 miljardi dollari eest fossiilkütuseid

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel müüs Venemaa mai lõpuks Hiinale naftat, gaasi ja kivisütt umbes 19 miljardi dollari väärtuses. India maksis sama perioodi jooksul Venemaale viis miljardit dollarit. Energiahinnad on maailmaturul pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse märkimisväärselt tõusnud.

Ukraina: Maosaart tabasid kaks Venemaa raketti

Odessa sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja teatas neljapäeval, et kaks Venemaa raketti tabasid Maosaart. Pressiesindaja sõnul ründas Venemaa ka Odessat. "Hävis 35 tonni vilja," ütles pressiesindaja.

Ukraina lipp Maosaarel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

ISW: Vene väed pole pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel pole Venemaa armee pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud. ISW hinnangul on Vene väed teinud lühikese pausi maismaal sõjaliste operatsioonide läbiviimisel. See ei tähenda aga aktiivse sõjalise tegevuse täielikku lõpetamist. Venemaa jätkab väiksemate pealetungide korraldamist ja püüab luua tingimusi suuremateks pealetungideks.

Kiiev: Venemaa on täielikult hävitanud üle 120 tervishoiuasutuse

Ukraina tervishoiuminister Viktor Ljaško ütles, et Venemaa vägede rünnaku tõttu on kahjustada saanud 817 tervishoiuasutust, täielikult on hävitatud umbes 120 sellist asutust. Ljaško hinnangul peab valitsus nende asutuste taastamiseks kulutama vähemalt 1,2 miljardit dollarit.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 36650 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1602 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 3797 (+8);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 815 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 107 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 667 (+3);

- tiibraketid 155 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2665 (+17);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 66 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.