Oluline 7. juulil, kell 5.40:

Zelenski: liitlaste saadetud raskerelvad töötavad rindel täisvõimsusel

Ukraina president Volodomõr Zelenski ütles kolmapäeva öösel tehtud pöördumises, et lääneliitlaste saadetud raskerelvad töötavad rindel täisvõimsusel ja vähendavad Venemaa armee sõjalist võimsust. Zelenski sõnul liiguvad Ukraina väed edasi Hersoni ja Zaporižžja piirkondades.

"Nende relvade täpsus on selline, nagu meil on vaja. Meie kaitsjad ründavad okupantide logistika jaoks olulisi kohti. See vähendab oluliselt Venemaa armee võimsust. Okupantide kaotused kasvavad iga nädalaga," ütles Zelenski.

Zelenski: Venemaa raketirünnak hävitas Harkivis ülikooli

Venemaa raketirünnak hävitas Harkivis pedagookikaülikooli, ütles Ukraina president Volodomõr Zelenski.

Zelenski sõnul hävis ülikooli peahoone, loengusaalid, muuseum ja raamatukogu, vahendas CNN.

Bloomberg: Venemaa müüs kolme kuu jooksul Hiinale ja Indiale 24 miljardi dollari eest fossiilkütuseid

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel müüs Venemaa mai lõpuks Hiinale naftat, gaasi ja kivisütt umbes 19 miljardi dollari väärtuses. India maksis sama perioodi jooksul Venemaale viis miljardit dollarit. Energiahinnad on maailmaturul pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse märkimisväärselt tõusnud.

ISW: Vene väed pole pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) teatel pole Venemaa armee pärast Lõssõtšanski vallutamist edasi liikunud. ISW hinnangul on Vene väed teinud lühikese pausi maismaal sõjaliste operatsioonide läbiviimisel. See ei tähenda aga aktiivse sõjalise tegevuse täielikku lõpetamist. Venemaa jätkab väiksemate pealetungide korraldamist ja püüab luua tingimusi suuremateks pealetungideks.

Kiiev: Venemaa on täielikult hävitanud üle 120 tervishoiuasutuse

Ukraina tervishoiuminister Viktor Ljaško ütles, et Venemaa vägede rünnaku tõttu on kahjustada saanud 817 tervishoiuasutust, täielikult on hävitatud umbes 120 sellist asutust. Ljaško hinnangul peab valitsus nende asutuste taastamiseks kulutama vähemalt 1,2 miljardit dollarit.