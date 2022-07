Musk sai abieluvälise suhte raames kaksikute isaks

Muskil on nüüd teadaolevalt üheksa last, viis last on tal oma esimese naise Justine Muskiga ja kaks last laulja Claire Boucheriga, vahendas The Guardian.

Väljaande Business Insideri hangitud kohtudokumendid näitavad, et Musk ja Zilis esitasid avalduse oma kaksikute nimede muutmiseks. Selle käigus kannavad kaksikud ka oma isa perekonnanime.

Taotlus esitati Texase osariigis, kus lapsed sündisid. Meedia väitel sünnitas Zilis kaksikud 2021. aasta novembris. See oli paar nädalat varem kui Musk ja tema tollane abikaasa Boucher said teise lapse.

36-aastane Zilis sündis Kanadas ning õppis Yale'i ülikoolis majandust ja filosoofiat. Zilis töötab Muskile kuuluvas tehnoloogiafirmas Neuralink. Ta alustas ettevõttes tööd 2017. aasta mais.

Musk propageerib sündimuse suurendamist, väites, et tsivilisatsioon hävib, kui inimestel pole rohkem lapsi.