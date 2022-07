FBI ja MI5: Peking proovib järjepidevalt varastada lääne tehnoloogiat

Luurejuhid esinesid koos kolmapäeval MI5 peakorteris. FBI juht Christopher Wray ja MI5 peadirektor Ken McCallum ütlesid, et lääs ei tohi alahinnata Hiina luuretegevuse ulatust.

"Hiina valitsus kavatseb varastada teie tehnoloogiat. Nad tahavad kasutada seda teie turul domineerimiseks. Nad on valmis kasutama kõiki nende käsutuses olevaid tööriistu," ütles Wray.

"Hiina kasutab riigi häkkereid, kes teevad koostööd ülemaailmse luurajate võrgustikuga, et pääseda ligi tehnoloogiale, mida Peking peab oluliseks," ütlesid Wray ja McCallum.

USA vastuluureametnikud ütlesid kolmapäeval eraldi teates, et Hiina proovib mõjutada lääneriikide poliitikat avalike ja varjatud vahenditega, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina valitsus eitab sekkumist teiste riikide asjadesse. Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu väitis kolmapäeval, et USA tegeleb Hiina maine rikkumisega.

Wray hinnangul võtab Hiina ka õppust lääneriikide vastusest Venemaale. Hiina võib neid õppetunde kasutada siis, kui Peking peaks sõjaliselt ründama Taiwanit, vahendas The Wall Street Journal.

"Oleme näinud Hiinat otsimas võimalusi, kuidas oma majandust kaitsta võimalike sanktsioonide eest. Me nimetame sellist käitumist vihjeks," ütles Wray.

Wray ja McCallum ütlesid, et nende hoiatused on seotud Hiina valitsuse ja kompartei käitumisega, mitte aga hiinlaste vastu laiemalt. Wray sõnul on Hiina immigrandid USA-s sageli kompartei seadusetu agressiooni ohvrid.