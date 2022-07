Uuring: Koonderakond on endiselt Soome populaarseim partei

Koonderakond on suve jooksul oma populaarsust kaotanud, kuid on endiselt kindlalt esikohal. Koonderakonna toetus on praegu 23,7 protsenti. Viimase kuuga kaotas partei oma toetusest umbes kaks protsenti, vahendas Yle.

Eelmisel kuul vähendas Koonderakonna toetust skandaal, mis oli seotud parlamendisaadik Wille Rydmaniga. Meedias väideti siis, et ta käitus ebaviisakalt naiste suhtes.

Peaminister Sanna Marini sotsiaaldemokraadid (SDP) on 19,8 protsendiga teisel kohal. Viimati oli Marini kodupartei toetus nii suur poolteist aastat tagasi.

Põlissoomlaste toetus on 15,3 protsenti. Partei toetus langes märkimisväärselt selle aasta alguses.

"Silma torkab see, et Põlissoomlaste toetus oli eelmisel aastal kogu aeg 18 protsendi juures. Nüüd on see stabiliseerunud 15 protsendi juures," ütles uuringufirma Taloustutkimus juht Jussi Westinen.

Keskerakonna poolehoid on 11,8 protsenti. Rohelisi toetab 9,7 protsenti vastanutest. Vasakliidu toetus on 7,8 protsenti ja Rootsi Rahvapartei (RKP) oma on 4,6 protsenti.

Soomes toimuvad järgmised parlamendivalimised 2023. aasta kevadel.