Vitsur soovitab Eesti konkurentsivõime hoidmiseks energiahindu ohjeldada

"Me kindlasti peame mõtlema ümber, kuidas oma energiahindu stabiliseerida, sest kõikuda ainult turu tunnirütmis, mis on niivõrd suure amplituudiga, on ettevõtjatele väga riskantne. Ettevõtjad nõuavad stabiilsemaid elektrihindu ja energiahindu üldse," rääkis Vitsur kolmapäeval ERR-ile. "Energia on kõikide toodete ja teenuste hinna- ja konkurentsivõime üks olulisimaid koostisosasid," lisas ta.

"Me ei saa konkureerida erinevate põhimõtetega terve Euroopa vastu. Kui Euroopa stabiliseerib enda energiahinnad ja loob ettevõtjatele võrreldes meiega konkurentsieeliseid, siis meie ettevõtjad ei saa sellel turul võrdselt teistega konkureerida," rääkis president Kersti Kaljulaidi majandusnõunik. "Nii et antud juhul me võime olla turu-usku või mitteturu-usku, kuid me peame vaatama, mida meie konkurendid teevad ja mitte panema oma ettevõtteid halvemasse olukorda," lisas ta.

Statistikaameti kolmapäeval avaldatud andmete kohaselt suurenes juunis elektri hind aastases võrdluses 129,6 protsenti, soojusenergia 62,7 protsenti, torugaas 228,3 protsenti, tahkekütus 77,3 protsenti, bensiin 51,1 protsenti ja diislikütus 67,3 protsenti.

Kommenteerides niivõrd kiiret hinnatõusu, märkis Vitsur, et Eesti oli üks kiiremaid Covidi-kriisist taastunud riike Euroopas ning taastumisega kaasnes ka kiire tulude kasv. Nii et kui ka hinnatõus algas, siis see ei takistanud siin tarbimise kasvu ja nõudlust.

"Turg töötas niimoodi, et vaatamata hinnatõusule nõudlust jätkus. Ja mis seal teha – meile meeldib elustiil, kus on vaja palju energiat: meile meeldivad suured autod, meile meeldivad suured korterid. Meile meeldivad suured kauplused, aga suured kauplused tähendavad energianõudlust, jahutusseadmeid palju. Ja kui energia kallineb, siis see kõik lisandub ju kauba hinda," rääkis ta.

Vitsur avaldas ka lootust, et sel nädalal toimunud nafta hinna järsk kukkumine, mille on tinginud kartus majanduskasvu pidurdumiseks USA-s ja Euroopas, võib hoida selle pikemat aega madalal.