Tanklaketid langetasid kütuse hinda

98-oktaanise bensiini hind langes 2,099 eurole liitrist.

Esimesena teatas hinna langetamisest Terminal Oil. "Näeme, et majanduskeskkonna lähituleviku väljavaated ning oodatav nõudluse vähenemine on kütuste maailmaturul hinnasurvet vähendanud ning hetkel tähendab see soodsamat kütusehinda ka tarbijate jaoks," ütles ettevõtte tegevjuht Jörgen Õigus.

Õigus lisas, et Terminali mootorikütuste jaemüügihinnad sõltuvad suuresti sisseostuhindades ning maksudest, hinnakujundust ei mõjuta piirkondlik konkurents.

Kella kümne ajal langetas ka Circle K nii bensiini kui ka diislikütuse jaehinda kõikides teenindusjaamades samale tasemele.

Neljapäeva hommikul maksis tanklakettides 95-oktaanine bensiin 2,119 eurot liitrist ja diislikütus 1,999 eurot liitrist.