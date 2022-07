Prantsuse rahandusminister: EL-i võlareeglid on vananenud

Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire ütles intervjuus ajalehele Financial Times, et Euroopa Liidu (EL) eelarvepuudujäägi eeskirjad on vananenud. Le Maire sõnul ei arvesta praegused reeglid, kuidas pandeemia ja Ukraina sõda mõjutavad EL-i majandust.

Le Maire sõnul pole võrdlus kokkuhoidlike põhjapoolsete liikmesriikide ja raha raiskavate lõunariikide vahel enam asjakohane.

"Kas Euroopas on mõni riik, mis on oma kodanikud jätnud üksi hinnatõusuga maadlema? Neid pole. See kokkuhoidlike riikide jutt pole enam pädev. Holland ei hoia raha kokku, Saksamaa pole eriti kokkuhoidev. Nad kulutavad sama palju kui meie, et kaitsta oma kodanikke inflatsioonisurve eest," väitis Le Maire.

Prantsusmaa tahab teha suuri investeeringuid taastuvenergiasse ja suurendada kaitsekulutusi. See on aga vastuolus Saksamaa rahandusminister Christian Lindneri ettevaatlikumate seisukohtadega. Lindner väitis mais, et EL-i liikmesriigid peavad riigivõlga vähendama.

Saksamaa riigivõlg on praegu 69 protsenti SKP-st. Prantsusmaa võlg 113 protsenti. Kreeka riigivõlg on aga 193 protsenti SKP-st, vahendas Financial Times.

EL-i eelarvereeglite kohaselt peavad liikmesriigid säilitama eelarvedistsipliini, nende riigieelarve peab olema tasakaalus või ülejäägis. Reeglid peatati eelmisel aastal pandeemia tõttu, kuid jõustuvad uuesti 2023. aastal.

Investorid muretsevad EL-i majanduse stabiilsuse pärast ja muretsevad uue võlakriisi puhkemise pärast.

Le Maire lubas samuti, et Prantsusmaa uus valitsus jätkab ettevõtlust toetavaid reforme. Ministri sõnul tahab valitsus reformida ka tööjõuturgu. "Täistööhõive saavutamine on Prantsusmaa rahanduse parandamisel kõige tähtsam. See eeldab tööturu reformimist ja koolituste jätkamist," ütles Le Maire.