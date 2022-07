Läti armeega liitub üha vähem sõdureid

"Sel aastal on värbamise protsent järsult langenud. Oleme selle aasta jooksul saanud juurde 98 sõjaväelast. Varasematel aastatel oli neid sel perioodil 300 ringis. On olemas demograafilised probleemid, võib-olla motiveerivad vanemad inimesed, et noored ei liituks armeega. Töötasu on ka tegur," ütles Kalninš.

Kalninši sõnul on riigis juba mitu aastat arendatud kõikehõlmavat riiklikku kaitset, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele sõjaväeelu. Kalninš toetas ka kaitseministeeriumi plaani taastada riigis järk-järgult ajateenistus. Tema sõnul aitaks see kaasa ka elukutseliste sõdurite värbamisele.

"Elukutseliste sõdurite puudus kaitseväes on praegu üsna suur. Me ei suuda konkureerida tsiviilsektori palkadega" märkis Kalninš.

Läti kaotas kohustusliku ajateenistuse 2007. aastal. Leedu kaotas kohustusliku ajateenistuse 2008 ja otsustas taastada kohustusliku ajateenistuse 2016. aastal.