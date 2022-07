Minister Lauri soovitas inimestel säästmiseks uued aknatihendid panna

Justiitsminister majandusministri ülesannetes Maris Lauri rääkis neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et ülikõrgete energiahindadega talve eel on ettevõtetel ja inimestel endil võimalik väga palju ära teha, näiteks panna akendele uued kummitihendid.

"Me kõik ilmselt oleme aru saanud, et lähenev talv tuleb väga keeruline ja raske, ka hinnatasemete mõttes," ütles Lauri gaasinappusele ja mitmekordistunud energia hindadele viidates. "Vaatamata sellele, et me LNG [terminali] saame, ma olen selles 90 protsendi ulatuses veendunud, siis selleks, et tuleksime lihtsamalt toime, tuleb ka sellele talvele mõeldes teha tegusid kõigil ettevõtetel, aga ka inimestel."

Lauri ütles, et väga lihtsaid samme on paljud ettevõtted ja inimesed juba energia säästmiseks teinud, aga väga palju on ettevõtetel ja inimestel endil teha.

"Energiasäästu juures on väga oluline see, et me vaataksime järgi selle, milline on meie kodu soojapidamisvõimekus, kui radiaatorite küljes on termoregulaatorid, kas need töötavad, kas meie aknad on piisavalt tihedad – vajadusel tuleb uued kummitihendid panna," loetles Lauri.

Lauri märkis, et ta ei oota, et inimesed peaksid talvel istuma külmas ja pimedas toas: "See peaks olema normaalne keskkond, mitte üleköetud ruumid, mitte öö läbi põlevad lambid igal pool, kus inimesed ei liigu."

"Aga kindlasti on ka suuremate investeeringute vajadus. Kui inimesed või ka korteriühistud jõuavad selleni, siis selleks on erinevaid toetusmeetmeid," ütles minister. "Praegu saame riigi poolt pakkuda korteriühitustele päikesepaneelide toetust." Toetus avaneb Kredexi ja EAS-i poolt 11. juulil, selle suurus on viis miljonit eurot ja taotlusvoor on lahti nii kaua, kuni raha jätkub.

"Sügisel taas saab toetust küsida korterelamute terviklikuks rekonstrueerimiseks," jätkas Lauri. "Meenutan, et Kredex annab ka laiemalt infot ja nõuandeid sellel teemal."

Väikeelamute jaoks on Lauri sõnul kohe välja tulemas energiatõhususe taotluste uus voor. Kui varasemad voorud olid majadele, mis valminud enne 2000. aastat, siis nüüd saavad toetust küsida ka uuemate omanikud.

"Endiselt saab küsida toetust ka väikeelamute renoveerimiseks, et paigutada päikesepaneelid, mis avanes aprillis – seal on veel raha, seetõttu soovitan sellele mõelda," ütles minister.

"Tuletan meelde, et kui me igaüks natuke energiat kokku hoiame, siis kokkuvõttes saame päris olulise energia kokkuhoiu. Nii et ma ergutan inimesi mõtlema, kuidas seda teha. Väikesed sammud aitavad kaasa ja kui isegi sel aastal kõike ei jõua teha, siis järgmised aastad on ka ees," lõpetas Lauri.

Statistikaameti värsketel andmetel oli juunis kodudesse jõudnud elekter 129,6 protsenti, soojusenergia 62,7 protsenti, torugaas 228,3 protsenti ja tahkekütus 77,3 protsenti 2021. aasta juuniga võrreldes kallim.