Vabatahtlikud avasid Narvas põgenike vastuvõtmiseks telgi

Telk on üleval nädal aega ning selle ajaga peaks paremini selgeks saama, kas sellise telgi järele on üldse vajadust.

"Üks asi on see, kui palju on põgenikke, kes vajavad sellist abi. Paljudel on info abiliste kohta, kes neid edasi saadavad, juba telefonis olemas. Paljudele annab abi ka sotsiaalkindlustusamet. Me praegu ei tea, kui palju on selliseid põgenikke, kel pole aimu, kuhu minna ja kellel pole ka raha, et kuhugi minna," ütles vabatahtlike infotelgi eestvedaja Johanna Rannula.