Haapsalu linnavõim ei olnud keelatud teekattematerjalist teadlik

Maakonnaleht Lääne Elu kirjutas , et Haapsalus kohe lõppeva enam kui 3,6 miljonit eurot maksnud Posti tänava rekonstrueerimise käigus on tehtud ülekäigurajad keelatud kattematerjalist. Haapsalu aselinnapea sõnul ei olnud linn tellijana määrusest teadlik.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2018. aasta määrus keelab väljaspool muinsuskaitsealasid ülekäiguradadel ebatasaste ning laia ja sügava vuugivahega kivide kasutamise. Haapsalus Posti tänaval aasta kestnud tööde käigus rajati aga just sellisest materjalist ülekäigurajad.

Need on katsumuseks liikumisraskusega inimestele. Kui palju, sõltub konkreetsest inimesest, aga mure on olemas.

"Tean meie inimesi, mõnel on isegi ilmselt niimoodi, et isegi lükkajal, kes teda saadab, on raskusi," lausus Läänemaa puuetega inimeste koja juhatuse liige Kalle-Kusta Tõnisma.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu sõnul ei olnud linn tellijana määrusest teadlik. Ta ütles, et ülekäigurajad tehti sellised, et panna ratturid ja tõukerattajuhid autoteed ületades kiirust maha võtma ning visuaalse miljöö mõttes nähti Posti tänavat pikendusena vanalinnas asuvale kivikattega Karja tänavale.

Tänava uuenduse projekteerinud Teedeprojekt OÜ ei soovinud kaamera ees kommentaari anda. Kirjalikus vastuses viidati, et nemad olid vastavast määrusest siiski teadlikud olnud. Samas lisas projekteerija, et ülekäiguradu saaks vajadusel tasasemaks teha.

"Kui rattatee jätk oleks siledast lihvitud kivist, siis ilmselgelt seal keegi hoogu maha võtma ei hakkaks ja me võime ainult oletada, mis siis juhtub, kui keegi sinna auto alla jääb," ütles aselinnapea Innar Mäesalu.

Mäesalu sõnul jälgitakse nüüd, kuidas jalakäijad ülekäiguradadel hakkama saavad ja selle põhjal otsustatakse, kas midagi tuleb ümber teha. Vähemalt üks inimene on kukkunud Posti tänava ülekäigul nii õnnetult, et murdis ninaluu.

Posti tänava pidulik avamine on sellel laupäeval.