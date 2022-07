Leedu ja Poola presidendid külastasid neljapäeval Suwalki koridori

Neljapäeval kohtusid Leedu ja Poola presidendid Suwalki koridoris kahe riigi piiril. Koridor on 80 km pikk ja seda peetakse Baltimaade kaitsel ülioluliseks, kuna see on kolme Balti riigi ainus maismaaühendus Kesk- ja Lääne-Euroopaga.

Kaks riigipead külastas mitmerahvuselist diviisi Poolas ja seejärel suurvürst Vytenise nimelist logistikapataljoni Lõuna-Leedus.

Visiidil osales ka Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak ja tema Leedu ametikaaslane Arvydas Anušauskasm, vahendab Leedu rahvusringhääling LRT.

Leedu presidendi Gitanas Nauseda sõnul suurendab nii Leedu kui ka Poola oma kaitsekulutusi ning riigikaitse on mõlemas riigis poliitiline prioriteet.

Nauseda kinnitas, et Suwalki koridori külastamine polnud juhuslik ning kõik saavad aru, et see on võimaliku agressori sihtmärk, vahendab LRT.

Poola presidendi Andrzej Duda sõnul oli visiidi mõte näidata, et Suwalki koridoris on julgeolek tagatud. Duda tõi välja, et piirkonna turvalisuse tagavad Leedu, Poola ja NATO liitlasväed.

Suwalki koridor on 80-kilomeetrine maatükk Leedu ja Poola piiril, mis asub Venemaa Kaliningradi oblasti ja Valgevene vahel. Koridori hõivamine sõjalises konfliktis peataks maismaaühenduse Balti riikide ja teiste NATO liitlaste vahel.