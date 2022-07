Sõja 135. päev: Venemaa võib Ukrainas hoogu maha võtta

Oluline kell 22.20:

- Vene väed võivad võtta aja maha, et jõudu uuesti koondada;

- Rünnakutes Siverskile ja Bahmutile hukkus viis tsiviilelanikku;

- USA saadab Ukrainale mitmikraketiheitjaid;

- Ukraina: lääne täppisrelvad aitavad Venemaa sissetungi aeglustada;

- Briti luure hinnangul on venelaste järgmine sihtmärk Siverski linn;

- Venemaa ähvardas Leedut karmide meetmetega;

- Ukraina arestis kümnete miljonite eest Vene riigifirmade vara;

- Lõuna-Ukrainas hävitati venelaste moonaladu;

- Vene suursaadik Suurbritannias väitis, et Venemaa vallutab kogu Donbassi

- Kanada saadab Ukrainale 39 soomukit

- Vene raketirünnakutes süttis nisupõld.

Rünnakutes Siverskile ja Bahmutile hukkus viis tsiviilelanikku

Venemaa rünnakutes Donetski oblastis asuvatele Bahmuti ja Siverski linnale hukkus viis tsiviilelanikku, teatas Ukraina peaprokurör.

Kolm inimest, nende hulgas 12-aastane poiss, said vigastada, kui Vene väed avasid raske tule Bahmutile ja Siverskile. Viis inimest suri hiljem intensiivravi osakonnas.

USA saadab Ukrainale mitmikraketiheitjaid

USA president Joe Biden allkirjastas reedel uue Ukrainale saadetava sõjalise abi paketi, mille väärtus on 400 miljonit USA dollarit. Paketis on lisaks suurtükkide laskemoonale kolm soomussõidukit, lõhkemoona, radarisüsteeme ja varuosi.

Lisaks saadab USA Ukrainale neli mitmikraketiheitjat HIMARS. USA kaitseministeeriumi ametniku sõnul on sellega koos Ukrainale antud 12 HIMARS-i raketisüsteemi.

USA hinnangul aitavad mitmikraketiheitjad ukrainlastel võidelda Vene vägede ülekaaluka suurtükiväega. Venemaa on varem süüdistanud, et Ukraina kasutab HIMARS-e Venemaa territooriumi pommitamiseks, kuid USA kaitseministeerium lükkas reedel selle väite ümber. Üks tingimusi HIMARS-i süsteemide üleandmiseks USA poolt oli, et Ukraina ei kasuta neid Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

"Kui Venemaa arvab, et nad suudavad ukrainlased ära kurnata, siis mõelgu korra veel. Me juba mõtleme sellele, kuidas varustada ukrainlasi sellega, mida nad vajavad lähimatel kuudel ja aastatel," ütles USA kaitseministeeriumi ametnik.

Ukraina: lääne täppisrelvad aitavad Venemaa sissetungi aeglustada

Lääneriikide saadetud täppisrelvad aitavad Ukrainal aeglustada Vene vägede sissetungi, kuid relvi ei saadeta piisavalt ning sõduritel läheb aega, et nende kasutamine selgeks õppida, ütles Reutersile antud intervjuus Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksi Danilov.

Danilov tõi heaks näiteks USA-lt saadud mitmikraketiheitjad HIMARS, millega suudeti vabastada Vene vägedest Maosaar.

"Kui need saabusid, siis Vene sõjamasin tundis kohe nende mõju. Mida Vene väed tahtsid teha kolme päevaga, peavad nad nüüd seetõttu tegema poolteist-kaks nädalat," ütles Danilov.

Danilov märkis, et Ukraina vägedel on palju Nõukogude sõjatehnikat, millele on praegu keeruline laskemoona hankida.

Ukraina arestis kümnete miljonite eest Vene riigifirmade vara

Ukraina arestis 2,1 miljardi grivna ehk umbes 70 miljonit euro eest varasid, mis kuulusid Ukrainas Vene riigifirmadele Rosneft, Gazprom ja Rosatom, teatas Ukraina julgeolekuteenistus SBU.

SBU teatel kasutas Venemaa nende firmade varade pealt teenitud kasu selleks, et valmistada ette sissetungi Ukrainasse ning rahastada sabotaaži ja luureteenistusi.

Ukraina on varem väitnud, et Venemaa sissetungi põhjustatud kahju ulatub 750 miljardi euroni ning Venemaa peaks ülesehitamist kaasrahastama.

Venemaa ähvardas Leedut karmide meetmetega

Venemaa hoiatas Leedut, et kui too jätkab Kaliningradi sanktsioonide all olevate kaupade vedamise blokeerimist oma territooriumil, siis vastab Venemaa karmide meetmetega.

"Kui olukord ei stabiliseeru lähipäevilm siis võtab Venemaa kasutusele karmid meetmed Leedu ja Euroopa Liidu vastu," ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Olukorra lahendamine on võtnud liiga kaua aega, lisa ta.

Venemaa võib pealetungi pidurdada

Välisanalüütikud leiavad, et Venemaa võib Ida-Ukrainas ajutiselt oma pealetungi vähendada, et armee ridu korrastada uue rünnaku tarbeks.

Esimest korda 133 päeva kestnud sõja jooksul ei olnud venelastel kolmapäeval ette näidata territoriaalseid saavutusi, teatas sõjauuringute instituut. Washingtonis asuva mõttekoja hinnangul võib Moskva võtta nn operatiivpausi, kuid see ei tähenda aktiivse vaenutegevuse täielikku peatumist.

"Tõenäoliselt piirduvad Vene väed suhteliselt väikeste ründetegevustega, püüdes samal ajal luua tingimusi suuremateks pealetungideks ning uuesti üles ehitada selleks vajalikku võitlusvõimet," seisab instituudi teates.

Venemaa kaitseministeerium paistis seda hinnangut kinnitavat, sest neljapäevases avalduses öeldi ministeeriumist, et Vene sõduritele antakse puhkeaega.

"Lahinguülesandeid täitnud üksused võtavad kasutusele abinõusid, et nende võitlusvalmidust taastada. Teenistujatel on võimalus puhata ning võtta vastu kirju ja pakke kodustelt," seisab ministeeriumi teates, mida vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur Tass.

Vene suursaadik Suurbritannias väitis, et Venemaa vallutab kogu Donbassi

"Me vabastame kogu Donbassi. Raske on näha meie vägede väljaviimist Ukraina lõunaosast, sest oleme kogenud, et pärast lahkumist algavad provokatsioonid, inimesi tulistatakse, "ütles suursaadik Andrei Kelin.

Kelin kommenteeris ka lääneriikide relvatarneid Ukrainale. "Kas eskalatsioon on võimalik? Muidugi. Kui relvatarned on korraldatud nii, et see ohustab meie strateegilist olukorda, siis peame selle vastu kasutama tõsiseid meetmeid," väitis Kelin.

Kelin kordas samuti Moskva vana juttu ja väitis, et lääneriigid on pidevalt ignoreerinud Venemaa muresid. Kelini sõnul ei mõista lääs konflikti tegelikke põhjuseid.

"Kui Venemaale jätkatakse sanktsioonide kehtestamist, teeme suure pöörde Hiina ja ida suunas," ütles Kelin.

Britid: Venemaa keskendub Siverski ründamisele

Venemaa koondab oma varustuse tõenäoliselt rindejoonele Siverski piirkonda, see on Venemaa praegusest rindejoonest umbes kaheksa kilomeetrit läänes, teatas Suurbritannia kaitseministeerium oma värskes luureülevaates.

Britid kordasid ka sõjauuringute instituudi hinnangut, et tõenäoliselt võtavad Vene väed väikese pausi regrupeerimiseks enne uute rünnakuoperatsioonide alustamist Donetski oblastis.

Kaitseministeeriumi teatel jätkavad Ukraina väed järkjärgulist edenemist Hersoni oblasti edelaosas.

Haidai: okupeeritud Severodonetsk on humanitaarkatastroofi äärel

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles reedel, et okupeeritud Severodonetski linnas võib puhkeda humanitaarkatastroof. Haidai sõnul teevad olukorra veelgi hullemaks Venemaa sõdurid, kes rüüstavad inimeste kodusid.

Kanada saadab Ukrainale 39 soomukit

Kanada kaitseminister Anita Anand ütles, et riik saadab sel suvel Ukrainale 39 soomukit. Neid soomukeid saab kasutada sõdurite transportimiseks, vahendas Reuters.

Soomukite saatmine on osa Kanada 500 miljoni dollari suurusest toetusest Ukrainale.

Lõuna-Ukrainas hävitati Vene varustust

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna teatel jätkavad venelased riigi lõunaosas seniseid rünnakuid suurtükkide, droonide ja rakettidega, kuid olukord on ukrainlaste kontrolli all. Ööl vastu reedet avaldatud ülevaatest selgub, et venelased on tabanud mitut Ukraina sihtmärki, kuid surma pole keegi saanud ja relvajõudude teatel on rünnakud olnud venelastele edutud.

Ukraina õhurünnakud tabasid venelaste varustuspunkte Hersoni oblastis. Samuti tõrjuti tuleavamisega eemale rünnakut alustanud helikopter. Ukraina relvajõudude teatel on vastase mereväeüksused Mustal merel endiselt ründevalmis.

Zaporižžjas süttis vili

Dnipropetrovski oblasti nõukogu juht Mõkola Lukšuk teatas Telegramis, et Vene väed korraldasid raketirünnaku Zaporižžja oblastis. Selle tulemusel süttis suur viljapõld ja Lukašuki sõnul hävis neljapäeval 20 hektarit nisu.

Ukraina sõdur Ihor Lutsenko kirjutas Facebookis, et pärast mitu nädalat kestnud kuumalainet oli nisupõld väga kuiv ning viljakõrred süttivad nagu tikud.

"Leegid kerkisid mõnes kohas viie meetri kõrgusele, põlengu ulatus oli sadu meetreid. Põllu kohale tõuseb must suits, mis levib mitme kilomeetri kaugusele," kirjutas Lutsenko.

Viljapõleng kustus ise.

"See pole Ukraina nisu, mis põleb, vaid maailma toidujulgeolek," teatas seepeale Ukraina kaitseministeerium.

Hesburger taasavas Kiievis neli restorani

Kiirtoidukett Hesburger taasavas Kiievi piirkonnas neli restorani. Firmal on piirkonnas kokku seitse restorani ja ülejäänud kolm avatakse suve lõpus, vahendas Yle.

Hesburger sulges ajutiselt oma Ukraina restoranid veebruari lõpus.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 36900 (võrdlus eelmise päevaga + 250);

- tankid 1637 (+35);

- jalaväe lahingumasinad 3811 (+14);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 828 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 107 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 669 (+2);

- tiibraketid 155 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2685 (+20);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 66 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.