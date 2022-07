Venemaa võib Ukrainas hoogu maha võtta

Oluline kell 5.50:

- Vene väed võivad võtta aja maha, et jõudu uuesti koondada;

- Lõuna-Ukrainas hävitati venelaste moonaladu;

- Vene raketirünnakutes süttis nisupõld.

Venemaa võib pealetungi pidurdada

Välisanalüütikud leiavad, et Venemaa võib Ida-Ukrainas ajutiselt oma pealetungi vähendada, et armee ridu korrastada uue rünnaku tarbeks.

Esimest korda 133 päeva kestnud sõja jooksul ei olnud venelastel kolmapäeval ette näidata territoriaalseid saavutusi, teatas sõjauuringute instituut. Washingtonis asuva mõttekoja hinnangul võib Moskva võtta nn operatiivpausi, kuid see ei tähenda aktiivse vaenutegevuse täielikku peatumist.

"Tõenäoliselt piirduvad Vene väed suhteliselt väikeste ründetegevustega, püüdes samal ajal luua tingimusi suuremateks pealetungideks ning uuesti üles ehitada selleks vajalikku võitlusvõimekust," seisab instituudi teates.

Venemaa kaitseministeerium paistis seda hinnangut kinnitavat, sest neljapäevases avalduses öeldi ministeeriumist, et Vene sõduritele antakse puhkeaega.

"Lahinguülesandeid täitnud üksused võtavad kasutusele abinõusid, et nende võitlusvalmidust taastada. Teenistujatel on võimalus puhata ning võtta vastu kirju ja pakke kodustelt," seisab ministeeriumi teates, mida vahendas Venemaa riiklik uudisteagentuur Tass.

Lõuna-Ukrainas hävitati Vene varustust

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna teatel jätkavad venelased riigi lõunaosas seniseid rünnakuid suurtükkide, droonide ja rakettidega, kuid olukord on ukrainlaste kontrolli all. Ööl vastu reedet avaldatud ülevaatest selgub, et venelased on tabanud mitut Ukraina sihtmärki, kuid surma pole keegi saanud ja relvajõudude teatel on rünnakud olnud venelastele edutud.

Ukraina õhurünnakud tabasid venelaste varustuspunkte Hersoni oblastis. Samuti tõrjuti tuleavamisega eemale rünnakut alustanud helikopter. Ukraina relvajõudude teatel on vastase mereväeüksused Mustal merel endiselt ründevalmis.

Zaporižžjas süttis vili

Dnipropetrovski oblasti nõukogu juht Mõkola Lukšuk teatas Telegramis, et Vene väed korraldasid raketirünnaku Zaporižžja oblastis. Selle tulemusel süttis suur viljapõld ja Lukašuki sõnul hävis neljapäeval 20 hektarit nisu.

Ukraina sõdur Ihor Lutsenko kirjutas Facebookis, et pärast mitu nädalat kestnud kuumalainet oli nisupõld väga kuiv ning viljakõrred süttivad nagu tikud.

"Leegid kerkisid mõnes kohas viie meetri kõrgusele, põlengu ulatus oli sadu meetreid. Põllu kohal tõuseb must suits, mis levib mitme kilomeetri kaugusele," kirjutas Lutsenko.

Viljapõleng kustus ise.

"See pole Ukraina nisu, mis põleb, vaid maailma toidujulgeolek," teatas seepeale Ukraina kaitseministeerium.