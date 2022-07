Tallinlased kurdavad suurenenud lennumüra üle

Kui eelmisel aastal väljus Tallinna lennujaamast 50 lendu päevas, siis nüüd on see arv tõusnud 97 lennuni. Tihedama lennuliiklusega kaasneb ka rohkem müra, mis Tallinna elanikele muret teeb ning näiteks Kristiine elanikud kurdavad, et öösel ei saa uinuda enne kella kolme.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe rääkis, et inimesed on koroonaaja vaikusega ära harjunud, mistõttu ollakse suurenenud müra suhtes tundlikumad.

"Lennukite kõrgus on Kristiine kohal maandumisel juba küllaltki väike, seega kuuleb müra kui ka näeb lennukit igapäevaselt. Ma nõustun tegelikult elanike murega. Lennukite ülelennu hetkel tundub see müratase kõrge ja üldjuhul need mured tõstatuvad, kui inimesed on rohkem kodus," rääkis Riibe.

Selleks, et müraprobleemi lahendada, tuleks Riibe sõnul üle vaadata nii lennu kõrgused, suunad kui ka koridorid. Mure jätkudes tasub elanikel ühendust võtta Kristiine linnaosa ja kohaliku omavalitsusega.

"Tallinna linna kohal ei tohi õhusõidukitega lennata 300 meetrist madalamal, välja arvatud stardiks, maandumiseks või mõnel erijuhul. Arvan, et sellest tuleks rangelt kinni pidada ning erijuhuse lubasid ei tohiks kergekäeliselt väljastada"

Lennuliiklusteeninduse AS-i juhatuse liige Üllar Salumäe selgitas, et lennujuhid valivad lennusuuna eelkõige tuule järgi. Alati starditakse ja maandutakse vastutuult.

"Koridore saab muuta, aga selleks tuleks kolida ära lennujaam. Paraku on nii, et reisi- ja kaubalennukid ei ole vertikaalstardivõimelised ja nad peavad tegelikult stardijärgselt või maanduma tulles nii-öelda madalalt üle lendama, mis toob kaasa endaga müra."

Siiski pole lennujaama kolimine võimalik ning müraprobleem on püsiv.

"Ega seal väga palju võimalik ette võtta pole. Vähemalt mitte sellist, mis võimaldaks ka lennujaamal normaalsel kujul edasi toimida"