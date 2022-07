Välisturistide arv kasvas ka mais jõudsalt

Mais peatus Eesti majutusettevõtetes ligi 249 000 turisti, see ületas mullust sama perioodi taset 176 protsenti.

Statistikaameti analüütiku Helga Laurmaa sõnul peatus majutusettevõtetes ligi 117 000 välis- ja 132 000 siseturisti. Ta lisas, et välisturistide arv kasvas jõudsalt, kuid jäi mais kriisieelsele, 2019. aasta tasemele siiski ligi poole võrra alla. Enim turiste saabus Soomest, kust neid reisis siia ligi 43 000. Lätist jõudis Eestisse ligi 15 000, Saksamaalt 7000 ja Leedust 5000 turisti. Majutusettevõtetes peatunute statistikas ei kajastu Ukraina põgenikud. Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Ain Käpp ütles Indrek Kiislerile, et turismile on oma mõju avaldanud Vene-Ukraina sõda.