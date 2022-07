Ligi hinnangul tahavad koalitsioonipartnerid riiki tagasi pöörata

"Kui on ikkagi 20 aastat aetud sisuliselt seda poliitikat, et riik ei tee kõike, et mõni asi on ka eraasi ja riik peab tegema jõukohaseid kulutusi ja asju, mis on otseselt tema ülesanne, milleks ta üldse meie poolt loodud on, siis praegu tundub, et kõik on ära vahetatud," kommenteeris Ligi koalitsioonikõneluste vaidlusteemasid.

"Põhiprobleem on selles, et kuhugi on kadunud see teadmine, et riik peab tegema sellest rahast midagi, mida üksikisik teha ei saa. Lihtsalt anda põhilisele maksumaksjale sularaha või kirjutada välja tšekke riigi poolt - see ei ole jätkusuutlik. See on põhiline. Kui oled 20 aastat rääkinud ühte juttu ja nüüd tahad kuue kuuga teha kõik vastupidi - see on see põhiline ajakulu (koalitsioonikõnelustel - toim)," rääkis Ligi.

"Meie vabadus on ju sellistest asjadest lahtisaamine, et riik peab kodanikku üleval või deklareerib seda ja lõpuks teeb lapsi ka. See ei ole vaba ühiskonna mudel, mis sealt vastu peegeldab. Justkui seesama seltskond on vaba ühiskonda ehitanud ja nüüd järsku siis tõsimeeli on laual laual koalitsioon, kes tõesti tahaks minevikku tagasi pöörata ja võttagi inimesed riigi ülalpidamisele näiliselt mõtlemata, mis saab pärast neid," kommenteeris Ligi.

Tema sõnul on täiendavate lubaduste kulu sadades miljonites, aga täpsemalt ei ole seda veel võimalik hinnata, kuna partnerite nõudmised muutuvad pidevalt.

"Probleem on see, et kõik käib edasi-tagasi. Ühel hetkel antakse meile briif, et õnneks see teema on maas ja järgmine hetk – ai-ai nüüd on teema jälle täpselt samas vormis tagasi. Kolm-neli päeva tagasi oli meil nagu arusaamine, et koalitsioon tuleb kokku ja praegu me sellest enam aru ei saa," tõdes Ligi. "Hull on just see edasi-tagasi tõmblemine. Kui üks hakkab tõmblema, siis järgmine ütleb, aga me tahame siis seda ka ja kohe summa muutub. Nii et mis ma siin asju lendu lasen."

Ligi sõnul on praegustes vaidlustes ilmnemas "täiesti uus poliitiline kultuur" ning varem ei olevat koalitsioon niimoodi kokku pandud. "Enne Jüri Ratast, ütleme nii," lisas ta.

Ligi: Reformierakond püüab kahjusid minimeerida

Kommenteerides Reformierakonna rolli, ütles Ligi, et tema erakond püüab koalitsiooni kokkupanekuga ning EKRE ja Keskerakonna võimule pääsemist ära hoides suuremaid kahjusid ära hoida.

"Üks kahjudest on loomulikult EKRE, kellel ei ole mingeid piire, aga ega Keskerakonnal ka ei ole, nii et selles mõttes nagu heldeid pakkujaid on teisel pool ootamas," rääkis ta Isamaale viidates.

"Millegipärast ei ole Isamaal seda selget positsiooni, et ta tegelikult seda koalitsiooni tagasi ei taha. See on loomulikult murekoht. /---/ Ega meil ei ole ju olemas seda raha, mida me jagame. See on ikkagi üle jõu püsikulude võtmine, mis praegu toimub," rääkis Ligi.

"Ja kui siin haridustöötajad ähvardavad streigiga ja kõrgharidus ei kirjuta alla halduslepinguid siis on ju selge, kust king rohkem pigistab, see viitab sellele. Sest haridus ongi üks asi, mida lapsed vajavad riigilt esmajoones, sest enamikule lastele suudab tagada ülalpidamise perekond, aga haridust mitte. Need on need eelarve alternatiivid," tõdes ta.

Rääkides niinimetatud sotsiaalse elektri ideest, ütles Ligi, et inimestele tuleb toetusi jagada valikuliselt, aidata neid, kellel on suure hinnatõusu tõttu eriti raske.

"Aga kui me esitame seda, et see ongi mingisugune garanteeritud sotsiaalne hüve, siis on see väga teistmoodi ühiskond. See tähendab ju ka seda, et igal juhul vähenevad investeeringud. Igal juhul probleemilahendus lükkub edasi, sest et inimesed ei mõtle tarbimise piiramisele, soojustamisele, oma tootmise loomisele. Ega ka riik ega ka ettevõtted, sest surve kaob, hind tundub odav. Selles mõttes selline lausaline hinna allasurumine igal juhul kahjustab energia kättesaadavust tulevikus, sest investeeringud jäävad sedavõrra väiksemaks," rääkis Ligi.

"Selles mõttes on see jälle üks väga raske ühiskonna muutus ja mina küll ei tea, kas seda tahetaksegi igaveseks ja mis on järgmine kaup - kas on piim või on vesi või hakatakse jälle riiklikke kortereid tegema?" küsis ta.

"See ei ole üldse nali - valitsus, mis peaks tulema kokku sisuliselt pooleks aastaks ja seal sees on jõulud, valimiskampaania, suvi, püüab teha asju üsna tagurpidi sellele, mida on Eesti kolmkümmend aastat ikkagi teinud - ehitanud vaba ühiskonda," ütles Ligi.

"Praegu tundub, et surve teha poole aastaga ära on valuläve ületamas, et see ei ole jätkusuutlik. Aga alternatiiv on ju see, et siis tulevad ja ukse taga ootavad juba need, kellel üldse mingeid põhimõtteid ei ole ning ka mingit arvepidamist, et kuidas ühiskond peaks toimima," rääkis ta.

Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on juba üle kuu pidanud läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks, kui peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas Keskerakonna valitsusest välja viskas.