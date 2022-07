Breedlove julgustas ukrainlasi ründama Kertši väina silda

Endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Philip Breedlove ütles ajalehele The Times, et Ukraina võib anda Venemaale suure hoobi, kui ründaks Kertši väina silda. Breedlove'i hinnangul on sild legitiimne sihtmärk.

Kindral Breedlove oli NATO Euroopa vägede ülemjuhataja aastatel 2013-2016. Tema sõnul oleks rünnak sillale õigustatud, kuna Venemaa tungis Ukrainasse. "Kertši sild on seaduslik sihtmärk," ütles Breedlove.

Viimaste päevade jooksul on ilmnenud tõendid, et Venemaa valmistub võimalikuks rünnakuks Kertši sillale. Venemaa tugevdab Krimmi lääneosas oma õhutõrjet, et kaitsta silda Ukraina raketirünnaku eest, teatas The Times.

"Mind ei üllata üldse, et venelased on Kertši silla pärast mures. See on nende jaoks väga oluline sild. Lääs on Ukrainale tarninud Harpooni raketid, venelastel on põhjust muretsemiseks," ütles Breedlove.

Kertši väina sild on umbes 18 kilomeetrit pikk. See ühendab Venemaad annekteeritud Krimmi poolsaarega. Sild ehitati aastatel 2016-2018 ja läks maksma 3,5 miljardit dollarit. Venemaa vallutas Krimmi 2014. aastal.

"Olen saanud inseneri hariduse ja tunnen sillaehitust. Kõikidel sildadel on oma nõrgad kohad. Õige sihtimise korral võib Kertši sild muutuda mõneks ajaks kasutuskõlbmatuks. Venemaa tungis Ukrainasse ja me ei peaks muretsema selle pärast, et Ukraina käitub Venemaa suhtes liiga sõjakalt. See oleks sama, kui nõuda, et Roger Federer mängiks tennist ühe käega," ütles Breedlove.

Venemaa jätkab Ida-Ukrainas Kramatorski linna pommitamist. Linnavõimud soovitavad kõigil elanikel jääda varjenditesse. Venemaa pommitab ka Kramatorski lähedal asuvat Slovjanski linna.