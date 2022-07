Hotellijuht: Saksa turist hakkab vaikselt tagasi tulema

Maad, mis on meist kaugemal, tühistasid oma tellimused kohe sõja alguses ja teadmatust oli palju, kuid nüüd julgevad inimesed taas Eestisse reisida, märkis Käpp, kes on Radisson Collectioni ja Palace Hotel Tallinna ning Eesti hotellide ja restoranide liidu juht.

"Riigina oleme saanud palju kommunikeerida, et Eestis on turvaline, aga turism on selliste teemadega allergiline ja sõda kindlasti mõjutab. Nüüd on kahjuks ka natuke harjutud selle olukorraga ja julgetakse ka reisida. Alguses Saksamaa rühmad võtsid oma reisid maha, aga nüüd vaikselt hakkavad tagasi tulema," rääkis Käpp.

Eesti hotelli- ja restoranisektoris on siiski veel pikk tee minna, et kriisieelne tulemus kätte saada. "30–35 protsenti on käibest puudu. Seega on meie kulud kasvanud. Oleme rõõmsad, et meil on külalised, turistid. Kogu kriisi jooksul on kohalikud saanud usus meie sektorisse tagasi, seda näitab statistika, et kohalikud puhkavad Eestis," ütles Käpp.

Väga kõrge hotellihind Eestis, mille üle kohalikud kurdavad, on tema sõnul vaid üksikutel päevadel. "Kui tõesti soovida ilusa ilmaga nädalavahetusel ööbida kuskil kuurortlinnas, siis on kõrge hind põhjendatud. Kui reis pikalt ära planeerida, on ikkagi suur vahe sellega, kas puhata Skandinaavias ja Euroopas või Eestis Eesti kasuks. Toitlustusel ei jää ka muud üle, kui üldise hinnakasvuga kaasa minna," selgitas Käpp.

Turismi mõjutab ka see, et praamipileti hind on tõusnud 50 protsenti, ütles Käpp. "Pluss kütusekulu on kallim. Siis sellised atraktiivsed kohad, nagu saared, on päris keerulises olukorras. Siin võiks riik mõelda meiega ühte sammu, kuidas me saaksime turismi taastada," märkis ta.

Tartus on hotellihinnad tõusnud võrreldes Kuressaarega. "Need on ohtlikud märgid. Hotellid saavad teha tööd, aga oleme olukorras, kus peame maksma kriisi ajal võetud laene. Ettevõtete olukord on keeruline," nentis Käpp. "Üldine tunne on suvele vastu minnes hea," lisas ta.

Miinimumtöötasu võimalik tõstmine mõjutab ka majutus- ja teenindussektorit. "Maksame inimestele rohkem kui miinimum tasu, aga oleme paljudele noortele esimeseks töökohaks ja neile maksame miinimumtöötasu. Siin näen ohtu, kas ettevõtted edaspidi suudavad noori tööturule kutsuda," ütles Käpp.

Hotellide ja restoranide liit on riigile teinud ettepanekuid, kuidas noortele suunatud tööampse legaliseerida.