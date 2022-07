Kilo kohalikke kukeseeni maksab turul juba alla 20 euro

Võru- ja Põlvamaal aia- ja metsasaadusi kokku ostva Berrymushi juhatuse liikme Toomas Trommeli sõnul langeb kukeseente kilohind lähima paari nädalaga.

Reedel olid Tallinnas Keskturul valikus nii Värska, Põlva, Tartu kui ka Leedu kukeseened – varieeruvate kilohindadega 22, 25, 30 ja 35 eurot. Kilo Põlva päritolu seeni maksis aga 14,90 eurot.

Tartu turu juhiabi Maris Kottisese sõnul oli reedel Avaturul 100 grammi kukeseente hind kaks ja pool eurot. "Veel on põhirõhk ikkagi maasikatel, aga ikka kuskil kümnel letil kindlasti kukeseeni on," ütles ta ERR-ile.

Hetkel saabuvad müüjad turgudele vaid paari kasti kukeseentega, mis lähevad kiirelt.

Ka Tallinnas Nõmme turul müüakse kümmekonnal letil nii Leedu kui ka Eesti päritolu kukeseeni. Reedel maksid kodumaised seened keskmiselt 25 eurot kilo.

"Metsad olid hästi kuivad ja seeni oli väga vähe. Kindlasti see hind langeb, sest hakkab vihma sadama," ütles Nõmmel kauplev Kersti Karupoeg.

Tallinna Balti jaama turu infojuhi Piret Vuti sõnul maksis reedel sealne kõige kallim kukeseenekilo 28 eurot. "Eesti omad on 18,90, need on just seal välialal, aga sees on osal 24,80 ja isegi rohkem," ütles ta.

Enamik seeni pärines Valgamaa ja Tartumaa ümbrusest.

Võru- ja Põlvamaal aia- ja metsasaadusi kokku ostva Berrymushi juhatuse liikme Toomas Trommeli sõnul langeb kukeseente kilohind lähima paari nädalaga.

Trommeli sõnul on seeneaasta veidi hilinenud.

"Tänasest ostame kokku kaheksaga, eile oli veel 10," ütles Trommel ERR-ile. "Natuke nüüd hakkas tulema. Ringe veel pandud ei ole, aga ostame Võrust kohapealt ja oleme inimestel, kes on helistanud, kodus käinud, ära ostnud."

Ringid tähendavad seda, et kokkuostja sõidab iga päev kindlatel kellaaegadel konkreetsetest kohtadest läbi ja inimesed toovad korjatud seened bussile.

"Praegu juba üks korjaja korjab enam-vähem sinna 10 kilo alla ära," lausus Trommel. "Eelmine aasta alustasime 1. juulil juba ringidega, praegu mul veel ringe pandud ei ole, aga iga hetk hakkab."

Üle-eestiline aia- ja metsasaaduste kokkuostja Figurata alustab kukeseente kokkuostuga alles 20. juulil.