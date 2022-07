Shell jätkab vastuoluliste naftainvesteeringute tegemist Mehhiko lahes

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA presidendi Joe Bideni administratsioon tahab keskkonnaaktivistide survel naftapuurimist riigis vähendada, kuid peab arvestama ka autokütuse hinnatõusuga. Suurfirma Shell jätkab seetõttu investeeringute tegemist Mehhiko lahe naftaprojektidesse.

Poliitiline ebakindlus muudab uute investeeringute tegemise Mehhiko lahte üha keerulisemaks. Lahe suurim naftatootja Shell jätkab siiski piirkonnas investeeringute tegemist, teatas The Wall Street Journal.

Shell tahab lõpetada piirkonnas Vito projekti, mille maksumus on umbes kolm miljardit dollarit, teatas konsultatsioonifirma Wood Mackenzie.

"Vito investeerimisotsus tehti 2018. aastal ja Shell peab järgmiste aastate jooksul investeerima miljardeid dollareid, et säilitada Mehhiko lahes oma praegust tootmistaset. Firma on kindel, et Mehhiko lahes on pikas perspektiivis võimalik tulu teenida," ütles Shelli tippjuht Paul Goodfellow.

Bideni administratsioon saadab uute naftapuurimise projektide suhtes vastuolulisi signaale. Biden lubas varem tõkestada uued puurimised föderaalsel territooriumil, sealhulgas Mehhiko lahes. USA-s tõuseb kiiresti aga autokütuse hind, varsti tulevad vahevalimised.

Eelmisel nädalal avaldas administratsioon viieaastase plaani, mis blokeerib uued puurimised Atlandi ookeanis ja Vaikses ookeanis. Plaan lubab aga puurimise laienemist Mehhiko lahel ja Alaska lõunarannikul, vahendas The Wall Street Journal.

Keskkonnaaktivistid kritiseerisid seda plaani ja väidavad, et Biden ei täida oma valimiskampaanias antud lubadust.

Shell ja naftafirma BP liiguvad Mehhiko lahes oma projektidega nüüd edasi. Goodfellow sõnul loodab firma, et administratsioon jätkab Mehhiko lahes rendilepingute müümisega.

Shell plaanib selle kümnendi jooksul vähendada naftatootmist 1-2 protsenti aastas. Firma kavatseb kasumi investeerida taastuvenergia arendamisse. See protsess võtab aega siiski aastaid. Mehhiko laht annab umbes 10 protsenti Shelli ülemaailmsest naftatoodangust.

Keskkonnaaktivistid nõuavad aga naftatootmise viivitamatut piiramist. "Kutsume administratsiooni üles viima lõpule kava, mis ei lubaks uusi avamere puurimislepinguid," ütles kohalik keskkonnakaitsja Athan Manuel.

BP ja Shell väidavad, et tahavad heitkoguseid vähendada. Mõlemad firmad käivitavad sel aastal uued naftaplatvormid, mis nende sõnul töötavad tõhusamalt, kui olemasolevad platvormid.