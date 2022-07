Eesti Gaas: praegu Eestis gaasiga hädaolukorda ei ole

"Kui küsida meie käest, kas on täna Eestis gaasiga hädaolukord, siis meie arvates ei ole. Täna gaasitarned toimuvad täiesti normaalselt ja nähtavas tulevikus samuti toimuvad normaalselt. Oleme tänaseks suutnud teha terve hulga lepinguid, millega oleme oma varasemad tarnekanalid pööranud ümber LNG põhisteks tarneteks. See täna toimib ja minu arust toimib suhteliselt hästi," ütles Kaasik.

"Fakt on see, et järgmise aasta 1. jaanuarist kolm või mõnel kuul isegi neli teravatt-tundi gaasi hakkab Klaipeda kaudu Leetu ja Leedu kaudu Lätti ja Eestisse voolama. Seda gaasi saab olema, aga ebakindlus on see, miks müüjad tihtipeale ei taha nii palju kohustusi võtta kui ostjad tahaksid," rääkis Kaasik.

Narva plaanib kuulutada välja hädaolukorra, kuna linna soojusega varustava Enefit Poweri gaasihange kukkus pakkujate puuduse tõttu läbi ning hädaolukorras on võimalik gaasiküttelt minna küttes üle keskkonnanorme ületavale põlevkiviõlile.

Kaasiku sõnul ei kujuta ta ette stsenaariumit, kus Eestis või Baltikumis võiks kaitstud tarbijad ehk kodukliendid ja kaugkütjad järgmisel aastal gaasita jääda. "Ma arvan, et see on praktiliselt ilmvõimatu. Miks tahetakse kasutada õli või muud kütust gaasi asemel on reeglina ikkagi majanduslik põhjus – loodetakse, et see on ehk odavam ja see on peamine põhjus täna."

Kui gaas reaalselt otsa lõppeks, oleks Kaasiku sõnul mõistetav, et katlas võiks põletada õli või misiganes muud olemasolevat kütteallikat. "Tänasel hetkel ei saa seda aga kuidagi realistlikuks pidada," ütles ta.

Eesti Gaasi varu ulatub teravatt-tunnini

"Ilma midagi ilustamata on gaasi hind praegu väga kõrge, kuna Euroopas on tekkinud päris palju paanikat sellega seoses, et äkki Vene tarned peatuvad sootuks Nord Streami hooldustööde tõttu," kirjeldas ta, märkides, et hind on jõudnud 170-180 euro juurde megavatt-tunnist, kuid see võib lähiajal ka normaliseeruda.

Kaasiku sõnul ootavad turuosalised pikisilmi, et Paldiski LNG-terminali valmimise osas jõuaks turule võimalikult kiiresti infot. "Mida varem seda parem, seni kuni selle kohta puudub igasugune info ei saa müüjad sellega kuidagi arvestada, sinna hakata oma LNG-laste sisse tooma, nende kohta lepinguid sõlmima," ütles ta. "Lõpuks see võimaldaks teha ka palju paremaid pakkumisi ostjatele gaasiturul."

Riigil õnnestus esimese riikliku gaasivaru hankega tagada plaanitust vaid kümnendik ehk 100 gigavatt-tundi ning ka Eleringil on kaitstud tarbijatele pea sama suur varu. "Kui me räägime sellest, mis Eesti Gaasil on varus oma klientide varustuskindluse tagamiseks, siis see on suurusjärgus ühe teravatt-tunni juures," sõnas ta.

"Ühe teravatt-tunniga katame täna mitme kuu tarbimise suvisel ajal. See on päris suur maht. Eesti tarbimine tervikuna prognoositakse, et tuleb käesoleval aastal neli teravatt-tundi kokku," rääkis Kaasik, lisades, et sellele tulevad jooksvalt peale muud tarned. "Hädaolukorrast oleme võrdlemisi kaugel."

Kaasik nentis, et turul on probleemiks müüjate ebakindlus, mis tuleneb sellest, et Vene torugaasi ära langemisel on turg varustatud LNG gaasiga. Järgmisesse aastasse ei saa veel aga Klaipeda LNG terminali võimsusi broneerida ning seetõttu ei tea müüjad, palju nad gaasi müüja saavad.