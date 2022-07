Kõlvart: energia hädaolukorra peab otsustama riik

Kõlvart märkis, et kuigi eelmise talve energiakriisi kogemus on olemas, siis pole riik seni andnud inimestele ühtegi signaali, kas või mis mahus on tänavu oodata kompensatsioonimeetmeid.

Tallinnat soojaga varustava Utilitase viimased gaasihanked ei ole õnnestunud ning ettevõttel pole piisavalt varu, et 100-protsendiliselt talvine gaasimaht täita.

Utilitas on Kõlvarti sõnul taganud ka võimekuse vajadusel minna üle muule energiaallikale.

"Meil on üks suur probleem, aga sellel on kaks osa. Esiteks me ei tea, mis saab üldse gaasitarnetega, kas seda gaasi üldse tuleb nii palju kui me talvel vajame. Keegi seda garanteerida praegu ei suuda. Teine probleem: isegi kui gaas on olemas, mis on selle hind ja mida see tähendab meie riigi elanikele – jutt ei ole ju vaid Tallinna linnast. Kummalegi küsimusele ei suuda omavalitsused vastata, rääkimata sellest, et seda lahendada," ütles Kõlvart.

Kõlvart tõi välja, et alternatiiviks on teised kütused, kuid nende kasutuselevõtuks on vaja keskkonnaameti luba, mille jaoks on omakorda vaja otsustada, et kätte on jõudnud hädaolukord.

See, et hädaolukorra peaksid kuulutama kõik omavalitsused eraldi, pole Kõlvarti sõnul loogiline. "Samas hädaolukorra seaduse kohaselt korraldab elutähtsate teenuste toimepidavust maagaasiga varustades majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Selle sama ministeeriumi määrus reguleerib tegelikult ka seda, millal on tegemist riikliku hädaolukorraga. Selleks on kolm tingimust – erandlikult suur gaasinõudlus, märkimisväärne tarnehäire või turumeetmed ei taga piisavalt gaasivarustust," loetles ta.

"Me ju kõik tajume, et praegune olukord vastab vähemalt kahele tingimusele: esineb märkimisväärne maagaasi tarnehäire ja turumeetmed ei taga piisavat gaasivarustust. Antud juhul muidugi tuleb otsustada, et meil on hädaolukord – seda saab teha ainult riik, see oleks õige," ütles Kõlvart.

Tallinna linnapea sõnul on sellest vähe, kui saadaks luba põlevkiviõli kasutamiseks, kuna seda on vaja ka varuda. "Ka põlevkiviõli mahud on piiratud, kaetud lepingutega. Selleks, et saaksime talvel kasutada alternatiivset energiaallikat, tuleb sellega juba praegu tegeleda," ütles ta.

"Sõltumata sellest, kas gaasivaru on või ei ole – selge on see, et see tuleb meeletu hinnaga," sõnas Kõlvart. "Seda praegu tajuvad kõik. See hind tähendab, et soojatootmine läheb lõpptarbijale mitu korda rohkem maksma. Ja see – nagu ka lugupeetud kolleeg Narva linnapea tõi välja – tähendab sotsiaalset katastroofi."