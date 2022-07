Iiri liisingufirma kandis Venemaale jäänud lennukite tõttu maha 1,6 miljardit

SMBC eelmise majandusaasta puhaskahjum oli 1,1 miljardit dollarit, mis oli tingitud 1,6 miljardi dollari suurusest kahjust, mille ettevõte sai Venemaale Ukraina agressiooni eest kehtestatud sanktsioonide tõttu sinna jäänud lennukite mahakandmise eest.

"Me kanname maha kõigi 34 Venemaale jäänud lennuki kogumaksumuse, kuna need ei asu enam meie kompanii kontrolli all," teatas SMBC Capital Aviation pressiteate vahendusel. Ettevõte peab vähetõenäoliseks, et saab lennukid Venemaalt lähitulevikus või üldse kunagi tagasi.

"Meie eelis seisab selles, et meil on tugev kindlustuskaitse ja seetõttu oleme veendunud, et suudame korvata olulise osa mahakantud varast," märkis ettevõte oma teates.

SMBC Capital Aviation on Iirimaal registreeritud ettevõte, mis kuulub Sumitomo gruppi.

Lääneriigid kehtestasid pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril sanktsioonid Venemaale, millega keelati sinna tarnida reisilennukeid ja nende varuosi. Liisinguettevõtteid kohustati katkestama kehtivad lepingud Vene lennufirmadega ning kutsuma tagasi nendele liisitud lennukid.