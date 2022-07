Ka laupäev tuleb vihmane, võib olla ka äikest

Ööl vastu laupäeva on saarte kohal õhuke pilvekiht ning olulist sadu ei tule. Mandril on taevas pilvisem ning mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti tekib ka udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 ja 15 kraadi vahel.

Hommikul on Kesk- ja Ida-Eestis pilvine ja sajab hoovihma, lääne pool on pilvi hõredamalt ja sadu ei tule. Tuul on valdavalt nõrk ja peamiselt lõunakaarest, saartel ja rannikul läänekaarest. Soojakraadid ulatuvad 15 kuni 17 kraadini.

Päeval on taevas vahelduvalt pilves. Ennelõunal sajab hoovihma pigem Kesk- ja Ida-Eestis, pärastlõunal ka Lääne-Eestis. Võib olla ka äikest. Tuul pöördub läänekaarde kiirusega 2 kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul iiliti tugevam. Õhutemperatuur on 19 kuni 21 kraadi.

Õhtuks pilvkate hõreneb ja sajuhood jäävad harvaks. Tuul puhub valdavalt edelast ja on mõõduka tugevusega. Sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi.

Vihmast ei pääse ka edaspidi. Pühapäeval saadab vihmahooge veel ka äike, kuid esmaspäevaks tõmbab hoovihm pisut tagasi. Teisipäeval on sajune üle maa, kuid kesknädalal võib hoovihma tulla kohati vaid mandril. Temperatuurinäidud püsivad jätkuvalt sarnastel kõrgustel.