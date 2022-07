Sõja 137. päev: Venemaa on asunud pommitama Kesk- ja Ida-Ukrainat

Oluline kell 21.09:

- Venemaa pommitamistes sai surma vähemalt kaks inimest;

- Vene raketirünnak tabas Harkivi kesklinna;

- Severodonetskis halvenevad elamistingimused;

- NYT: Putin panustab lääneriikide kärsitusele;

- Ukraina: Vene väed hävitavad sihipäraselt viljasaaki;

- Ukraina relvajõudude hinnang Venemaa kaotustele;

- Ukraina sõdurid saabusid väljaõppele Suurbritanniasse;

- Ukrainasse jõuab veel neli HIMARS-i;

- Ukraina sõdurid hävitasid Mõkolajivi lähedal Vene tanke;

- Leedu Bayraktar jõudis Ukrainasse;

- Briti kaitseministeerium: Venemaa paneb uued jalaväeüksused 50-ndatest pärit soomustransportööridesse;

- Sõjauuringute instituut: Venemaa on võtnud operatiivpausi

Vene raketirünnak tabas Harkivi kesklinna

Ukraina parlamendisaadik Kira Rudik teatas, et raketid tabasid Harkivi kesklinna, haavates nelja inimest, kes viidi haiglasse. Vigastatute seas oli ka laps.

Rocket attacks on the centre of #Kharkiv. 4 civilians were injured and hospitalised. One of them is a child. And a young woman who suffered shelling in #KryvyiRih died in hospital. We ask the whole world to help us stop the #russian terrorists!#StopPutinNOW — Kira Rudik (@kiraincongress) July 9, 2022

Venemaa pommitamistes sai surma vähemalt kaks inimest

Venemaa pommitas Ukraina keskosas asuvat Krõvõi Rihi linna, hukkus kaks ja vigastada sai kolm inimest, teatas Dnipropetrovski kuberner Valentin Reznitšenko.

Samuti pommitas Venemaa Ida-Ukraina Donetski piirkonda. Donetski kuberneri Pavlo Kõrõlenko ütles, et raketirünnak tabas Družkivka linna. Viga said kultuurimaja, elumajad ja laste mänguväljak. Ohvrite kohta veel info puudub.

Slovjanskis jäi eramaja tabamuse tulemusena kodu omanik rusude alla. Kohal on päästeteenistus.

Tšasovoi Jar-is sai tabamuse rongijaam, kus mitu inimest sai viga. Hirnõki linnas said tule alla jäänud kaks inimest vigastada.

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai ütles, et venelased teevad Ida-Ukrainas rünnakuid kogu rindejoone ulatuses.

Haidai märkis, et üleöö tulistasid Vene väed välja kaheksa suurtükimürsku, kolm miinipildujamürsku ja tegid üheksa raketilööki.

Ukraina: Vene väed hävitavad sihipäraselt viljasaaki

Vene väed hävitavad sihilikult Hersoni oblastis viljasaaki ega luba kohalikel tulekahjusid kustutada, ütles Odessa oblastivalitsuse pressiesindaja Serhi Bratšuk.

"Pommitamise tõttu on suured tulekahjud põldudel ja metsades igapäevased. Lisaks sellele ei luba Vene väed kohalikel tuld kustutada, hävitavad viljahoidlaid ja põllutehnikat," lausus Bratšuk.

Kohalik politsei alustas asja uurimiseks kriminaalmenetlust, öeldes, et tulekahjud hävitavad sadu hektareid nisu- ja odrapõlde.

NYT: Putin panustab lääneriikide kärsitusele

Sõda Ukrainas võib muutuda pikaks kurnamissõjaks, prognoosis New York Times põhjalikus analüüsis, ning Venemaa president Vladimir Putin panustab sellele, et suudab välja kurnata ka kärsitud lääneriigid.

Sõja tulemus sõltub väljaande hinnangul sellest, kas USA koos liitlastega suudab ka edaspidi toetada Ukrainat nii sõjaliselt, poliitiliselt kui finantsiliselt. NYT märkis, et USA on seni kinnitanud Ukrainale kõiksugu abi 54 miljardi USA dollari eest ning sellest peaks jätkuma järgmise aastani, kuid tõenäoliselt ei tasu oodata samasuguse toetuse jätkumist, kui Ukrainal lõppevad lääneliitlastelt saadud relvad.

Demokraadist senaator Chris Coons ütles ajalehele, et teda muudab murelikuks paljude liitlasriikide puhul ilmnev väsimus, sest Ukraina abistamine on kallis. "Kui kaua see jätkub, me praegu ei tea. Aga me teame, et kui me Ukraina toetamist ei jätka, on tulemus USA jaoks palju hullem," lausus ta.

Luhanski oblasti juht hoiatab halvenevate elamustingimuste eest Severodonetskis

Luhanski oblasti juht Serhi Haidai hoiatas kiiresti halvenevate elamistingimuste eest Venemaa poolt vallutatud Severodonetski linnas. Tema sõnul ei ole linnas vett, elektrit ega töötavat kanalisatsiooni, samal ajal lagunevad surnukehad kuumades kortermajades.

Haidai ütles, et kuigi Venemaa vallutas enamuse Luhanski oblastist, käivad mitmes piiriasulas endiselt ägedad lahingud.

Ukraina relvajõudude hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 37 200 (võrdlus eelmise päevaga + 300);

- tankid 1638 (+1);

- soomustransportöörid 3815 (+4);

- lennukid 217 (+0);

- kopterid 187 (+0);

- suurtükisüsteemid 832 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 247 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 108 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 674 (+5);

- tiibraketid 155 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2687 (+2);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 66 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina sõdurid saabusid väljaõppele Suurbritanniasse

Suurbritanniasse väljaõppele läinud Ukraina sõdurid kohtusid kaitseminister Ben Wallace´iga, vahendas The Guardian.

"Kasutades Briti armee maailmatasemel teadmisi, aitame Ukrainal oma vägesid uuesti üles ehitada ja suurendada vastupanu, kui nad kaitsevad oma riigi suveräänsust ja õigust ise oma tulevikku valida," ütles Wallace.

Lähikuudel läbivad umbes 1050 Briti instruktori käe all koolituse kuni 10 000 ukrainlast.

Koolitus annab vähese või puuduva sõjalise kogemusega vabatahtlikele oskused, et olla tõhusad rindevõitluses. Ühendkuningriigi sõduri baaskoolitusel põhinev kursus hõlmab relvade käsitsemist, lahinguväljal antavat esmaabi, välisõidukite ning patrulli taktikat ja relvakonfliktide seadust.

Valitsus on hankinud programmi jaoks tuhandeid AK automaatrelvi, mis tähendab, et Ukraina sõdurid saavad treenida relvadega, mida nad rindel kasutama hakkavad.

HIMARS Ukrainas. Autor/allikas: SCANPIX/Armed Forces of Ukraine/Cover Images

Ukrainasse jõuab veel neli HIMARS-i

USA hinnangul aitavad mitmikraketiheitjad ukrainlastel võidelda Vene vägede ülekaaluka suurtükiväega. Venemaa on varem süüdistanud, et Ukraina kasutab HIMARS-e Venemaa territooriumi pommitamiseks, kuid USA kaitseministeerium lükkas reedel selle väite ümber. Üks tingimusi HIMARS-i süsteemide üleandmiseks USA poolt oli, et Ukraina ei kasuta neid Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

"Kui Venemaa arvab, et nad suudavad ukrainlased ära kurnata, siis mõelgu korra veel. Me juba mõtleme sellele, kuidas varustada ukrainlasi sellega, mida nad vajavad lähimatel kuudel ja aastatel," ütles USA kaitseministeeriumi ametnik.

Paketis on lisaks suurtükkide laskemoonale kolm soomussõidukit, lõhkemoona, radarisüsteeme ja varuosi.

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksi Danilov ütles reedel Reutersile, et USA-lt saadud HIMARS mitmikraketiheitjatega suudetigi vabastada Vene vägedest Maosaar.

Ukraina võimud kutsuvad inimesi Venemaa okupeeritud aladelt lahkuma

Ukraina asepeaminister irina Verestšuk palub kõigil Venemaa poolt okupeeritud Hersoni ja Zaporižžija piirkondade elanikel evakueeruda kõikvõimalike vahenditega.

"Palun lahkuge – meie armee hakkab neid alasid tagasi võtma. Meie otsusekindlus on kivikindel. Ja hiljem on väga raske avada humanitaarkoridore, kui lapsed on kaasatud," ütles Irina Vereštšuk Ukraina meedia teatel.

Ukraina sõdurid hävitasid Mõkolajivi lähedal Vene tanke

Ukraina relvajõudude teatel hävitasid Ukraina sõdurid Mõkolajivi lähedal viis Vene tanki ning võtsid ellujäänud Vene sõdurid vangi.

Ukraina relvajõudude sõnul käivad lahingud edasi Slovjanski, Kramatorski ja Bahmuti suunal, kus venelased on üritanud mitmeid rünnakuid.

Samuti teatas Ukraina kahe Vene juhtimispunkti hävitamisest Hersoni lähedal.

Leedu Bayraktar jõudis Ukrainasse

Leedulased kogusid veebitelevisiooni ajakirjaniku Andrius Tapinase algatusel juba maikuus kuus miljonit eurot Ukrainale Türgi ründedrooni Bayraktar ostmiseks.

Türgi firma Baykar otsustas aga drooni tasuta Ukrainale annetada. Kogutud raha kasutatakse nüüd drooni relvastamiseks ja humanitaarabiks Ukrainas.

President Volodõmõr Zelenski kabinetiülem Andri Jermak teatas, et droon on Ukrainasse jõudnud.

Briti kaitseministeerium: Venemaa paneb uued jalaväeüksused 50-ndatest pärit soomustransportööridesse

Suurbritannia kaitseministeeriumi sõnul tegelev Venemaa reservvägede liigutamisega kogu riigis eesmärgiga koondada need Ukraina lähedale tulevaste pealetungioperatsioonide jaoks.

Suur osa uutest jalaväeüksustest on brittide hinnangul ilmselt kasutusele võtmas pikaajaliselt laos seisnud MT-LB soomustransportrööre. Seni on Venemaa neid jalaväelaste transpordiks eesliinile sobimatuks pidanud.

MT-LB oli 1950-ndatel aastatel loodud algselt suurtükkide vedamiseks, need on väga nõrgalt soomustatud ning kaitseks on paigaldatud vaid kuulipilduja.

Seevastu enamik Venemaa esimestest ešeloni rünnakuüksustest varustati veebruaris jalaväe lahingumasinatega BMP-2, millel oli kuni 33 mm paksune soomus ja võimas 30 mm kahur ja tankitõrje raketiheitja.

Suurbritannia kaitseministeerium märgib, et hoolimata president Putini 7. juuli väitest, et Venemaa sõjavägi pole Ukrainas oma jõupingutusi isegi alustanud, on paljud tema appi saadetud vägedest ajutised rühmitused, mis kasutavad aegunud või sobimatut varustust.

Sõjauuringute instituut: Venemaa on võtnud operatiivpausi

USA sõjauuringute instituut märgib oma ülevaates, et Venemaa on võtnud sõjas operatiivpausi, et lahingujõudu taastada.

Instituudi hinnangul on vajadust pausi järele teadvustanud Vene sõjaväe juhtkond.

Ekspertide sõnul jätkavad Vene väed piiratud rünnakuoperatsioonidega, laiaulatuslikemate rünnakutega tekiks neil risk Ukraina initsiatiivile.