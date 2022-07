USA saadab Ukrainale veel 400 miljoni eest relvaabi

USA president Joe Biden allkirjastas reedel uue Ukrainale saadetava sõjalise abi paketi, mille väärtus on 400 miljonit USA dollarit. Paketis on neli mitmikraketiheitjat HIMARS. USA kaitseministeeriumi ametniku sõnul on sellega koos Ukrainale antud 12 HIMARS-i raketisüsteemi.

Oluline kell 09.05:

- Ukrainasse jõuab veel neli HIMARS-i;

- Ukraina sõdurid hävitasid Mõkolajivi lähedal Vene tanke;

- Leedu Bayraktar jõudis Ukrainasse;

- Briti kaitseministeerium: Venemaa paneb uued jalaväeüksused 50-ndatest pärit soomustransportööridesse;

- Sõjauuringute instituut: Venemaa on võtnud operatiivpausi

Ukrainasse jõuab veel neli HIMARS-i

USA hinnangul aitavad mitmikraketiheitjad ukrainlastel võidelda Vene vägede ülekaaluka suurtükiväega. Venemaa on varem süüdistanud, et Ukraina kasutab HIMARS-e Venemaa territooriumi pommitamiseks, kuid USA kaitseministeerium lükkas reedel selle väite ümber. Üks tingimusi HIMARS-i süsteemide üleandmiseks USA poolt oli, et Ukraina ei kasuta neid Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

"Kui Venemaa arvab, et nad suudavad ukrainlased ära kurnata, siis mõelgu korra veel. Me juba mõtleme sellele, kuidas varustada ukrainlasi sellega, mida nad vajavad lähimatel kuudel ja aastatel," ütles USA kaitseministeeriumi ametnik.

Paketis on lisaks suurtükkide laskemoonale kolm soomussõidukit, lõhkemoona, radarisüsteeme ja varuosi.

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksi Danilov ütles reedel Reutersile, et USA-lt saadud HIMARS mitmikraketiheitjatega suudetigi vabastada Vene vägedest Maosaar.

Ukraina sõdurid hävitasid Mõkolajivi lähedal Vene tanke

Ukraina relvajõudude teatel hävitasid Ukraina sõdurid Mõkolajivi lähedal viis Vene tanki ning võtsid ellujäänud Vene sõdurid vangi.

Ukraina relvajõudude sõnul käivad lahingud edasi Slovjanski, Kramatorski ja Bahmuti suunal, kus venelased on üritanud mitmeid rünnakuid.

Samuti teatas Ukraina kahe Vene juhtimispunkti hävitamisest Hersoni lähedal.

Leedu Bayraktar jõudis Ukrainasse

Leedulased kogusid veebitelevisiooni ajakirjaniku Andrius Tapinase algatusel juba maikuus kuus miljonit eurot Ukrainale Türgi ründedrooni Bayraktar ostmiseks.

Türgi firma Baykar otsustas aga drooni tasuta Ukrainale annetada. Kogutud raha kasutatakse nüüd drooni relvastamiseks ja humanitaarabiks Ukrainas.

President Volodõmõr Zelenski kabinetiülem Andri Jermak teatas, et droon on Ukrainasse jõudnud.

Briti kaitseministeerium: Venemaa paneb uued jalaväeüksused 50-ndatest pärit soomustransportööridesse

Suurbritannia kaitseministeeriumi sõnul tegelev Venemaa reservvägede liigutamisega kogu riigis eesmärgiga koondada need Ukraina lähedale tulevaste pealetungioperatsioonide jaoks.

Suur osa uutest jalaväeüksustest on brittide hinnangul ilmselt kasutusele võtmas pikaajaliselt laos seisnud MT-LB soomustransportrööre. Seni on Venemaa neid jalaväelaste transpordiks eesliinile sobimatuks pidanud.

MT-LB oli 1950-ndatel aastatel loodud algselt suurtükkide vedamiseks, need on väga nõrgalt soomustatud ning kaitseks on paigaldatud vaid kuulipilduja.

Seevastu enamik Venemaa esimestest ešeloni rünnakuüksustest varustati veebruaris jalaväe lahingumasinatega BMP-2, millel oli kuni 33 mm paksune soomus ja võimas 30 mm kahur ja tankitõrje raketiheitja.

Suurbritannia kaitseministeerium märgib, et hoolimata president Putini 7. juuli väitest, et Venemaa sõjavägi pole Ukrainas oma jõupingutusi isegi alustanud, on paljud tema appi saadetud vägedest ajutised rühmitused, mis kasutavad aegunud või sobimatut varustust.

Sõjauuringute instituut: Venemaa on võtnud operatiivpausi

USA sõjauuringute instituut märgib oma ülevaates, et Venemaa on võtnud sõjas operatiivpausi, et lahingujõudu taastada.

Instituudi hinnangul on vajadust pausi järele teadvustanud Vene sõjaväe juhtkond.

Ekspertide sõnul jätkavad Vene väed piiratud rünnakuoperatsioonidega, laiaulatuslikemate rünnakutega tekiks neil risk Ukraina initsiatiivile.