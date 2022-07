Sri Lankas tungisid meeleavaldajad presidendipaleesse

Tuhanded meeleavaldajad tungisid laupäeval Sri Lankas Colombos presidendipaleesse ning võtsid üle ametiruumid, vahendas The Guardian.

Sri Lanka vaevleb suurimas majanduskriisis alates riigi iseseisvumisest 1948. aastal ning laupäeval toimunud suurel meeleavaldusel, kus osales kümneid tuhandeid inimesi, nõuti presidendi tagasiastumist.

Teisipäeval teatas Sri Lanka peaminister Ranil Wickremesinghe, et riigil on raha otsas. Riigivõlg ulatub juba 50 miljardi dollarini. Otsa hakkab riigis saama autokütus, esmatarbekaupade pakkumine on piiratud.

Politsei kasutas laupäevasel meeleavaldusel osalejate vastu pisargaasi ja veekahureid, kuid rahvamass liikus vaatamata sellele presidendipalee poole ning suutis tõketest läbi murda.

Sri Lanka kaitseministeerium teatas, et president Rajapaksa viidi juba reedel presidendihoonest mujale ning ta on sõjaväelise kaitse all. Laupäeval levisid kuuldused, et Rajapaksa on riigist põgenenud.

Laupäevastel meeleavaldustel sai viga vähemalt 20 inimest, nende seas on ka politseinikke.