Saarts: pole välistatud, et Isamaa hakkab valitsuses nõudmisi esitama

Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts hindas pea kuu aega toimunud koalitsiooniläbirääkimisi Eesti poliitikas erandlikuks, kuna tingimused ja tempo dikteerisid väiksemad koalitsioonipartnerid.

Tugevad trumbid olid tema sõnul Isamaal, sest neil oli tagataskus võimalus osaleda ka teises koalitsioonis Keskerakonna ja EKRE-ga. Saarts ütles, et pole välistatud, et Isamaa hakkab uusi nõudmisi esitama ka valitsuses olles.

"Ei ole sugugi välistatud, kui majanduskriis süveneb, inflatsioon, energiahinnad kasvavad, siis Isamaa võib esitada uued nõudmised. Seda enam, et avalikkuses riigi toetavat kätt pigem oodatakse ja valimised ka lähenevad," lausus Saarts.

Ka Keskerakond esitas valitsuses olles peaministriparteile erinevaid nõudmisi. Tartu Ülikooli politoloog Mihkel Solvak sellise olukorra kordumist ei prognoosi.

"Siis oli reaalne alternatiiv ühel suurel partneril, Keskerakonnal, mingisuguses teises koalitsioonis olla peaministri erakond. Nüüd väikestel nii suurt mänguruumi ei ole. Nad peaksid siis valitsuse lõhki ajama suhteliselt vähe aega enne valimisi," lausus Solvak.

Solvak ütles, et enne valimisi tavaliselt kliima valitsuses halveneb, sest püütakse üksteisest erineda.

Nii Saarts kui Solvak leidsid, et valitsuse tegutsemise sujuvust mõjutab, kas koalitsiooniparteide juhid kuuluvad ministritena valitsuskabinetti või mitte.

"See tegelikult teeb keerulisemaks olulisema infovahetuse ja läbirääkimise. Üks asi on, kui sul ikkagi erakonna esimees on laua taga, kui kabinetis poliitikaid arutatakse; teine asi, kui temaga tuleb kuidagi kaude suhelda ja mingisugune nõusolek hiljem hankida," lausus Saarts.

"Mõistlik oleks igatepidi – kommunikatsiooni mõistes ja lihtsalt otsustamise efektiivsuse mõistes. Aga jällegi – valimised on lähedal, mõnel erakonnal oleks mugav mängida sellist positsiooni, et lubada endale kriitikaruumi – kui on sellises olukorras, kus ise otseselt ministrikohal ei olda, siis on lihtsam öelda, et valitsus oleks pidanud tegema seda või toda," ütles Solvak.

Saarts lisas, et kui on tahe valitsust hoida, ei häiri tööd see, kui kõigi erakondade esimehed pole valitsuskabineti liikmed.

Reformierakonna, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juhid hakkavad ministrikohtade jaotust arutama pühapäeval.