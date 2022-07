Haapsalu vanalinna viiv Posti tänav avati taas liiklusele

Posti tänav on peamine ühendustee Haapsalu kesk- ja vanalinna vahel ning selle sulgemise ajal oli vanalinna pääsemine tavapärasest keerulisem.

Kivikatte saanud Posti tänavaga seoses on siiski jätkuvalt probleeme, sest sellel nädalal selgus, et tänava ülekäiguradadel kasutatud kivid on ebatasased ja liikumisraskusega inimeste jaoks kohati keerulised ületada.

Nüüd tuleb Haapsalu linnavalitsusel analüüsida, kuidas ülekäiguradadega seotud probleem lahendada.