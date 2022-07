Blinken kutsus Hiinat üles loobuma Venemaa toetamisest

Hiina välisminister Wang Yi nimetas esimest silmast silma kohtumist pärast eelmise aasta oktoobrit otsekoheseks. Wangi sõnul on kahe riigi suhted üha suuremas eraldumisohus, sest Ühendriigid kannatavad sinofoobia käes.

Washington on mures enne sõda Hiina ja Venemaa vahel sõlmitud piiramatu partnerlusleppe pärast ning on hoiatanud, et kui Hiina annab Moskvale materiaalset tuge, siis on sellel tagajärjed.

"Enam kui neli kuud pärast invasiooni algust on Hiina rahvavabariik endiselt Venemaa kõrval, korrates Vene propagandat üle ilma, kaitstes Venemaad rahvusvahelistes organisatsioonides. Usun, et see on ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme vastutusest kõrvale hiilimine, nagu näitavad ka ühised sõjaväeõppused. Nägime just hiljuti strateegilise pommitaja lendu Ida-Aasias. Proovisin välisministrile selgitada, et praegu on hetk vastu seista nii, nagu kuulsime teisi tegevat G20-s," lausus Blinken.