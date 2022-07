Tartu mänguasjamuuseumis näeb WRC-autode mudeleid

Kuigi Tambet Indi kogus on eri tüüpi mudelautosid, on näitusesaali jõudnud just WRC-autod. Nii on lähipäevil algava Rally Estonia huvilistel võimalus muuseumis ka lähemalt mudelitega tutvuda.

"Siin saab näha iga väikese poisi tõelist unistust, tõelist rallimasinate parki. Mina soovitaksin eriti tähelepanu pöörata Eesti sõitjate mudelitele, sest lisaks sellele, et siin on Ott Tänaku auto, millega ta suurepäraseid tulemusi tegi ja maailmameistriks sai, ka näiteks Marko Märtini mudelid. Siin on kõikvõimalikud Eesti sõitjad. Kindlasti rallihuvilistele tuleb meelde Urmo Aava või mõned teised," rääkis mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Näitusele on praeguseks jõudnud üle 50 mudeli. Suve jooksul on oodata lisa.

"Kuivõrd ma reaalselt igal nädalal midagi ostan ja tellin, siis ilmselt kuu või pooleteise pärast on see valik hoopis teine. Tulemas on kindlasti maailmameistriseeriasse veel autosid juurde. Hetkel sealt rivist on puudu seitsme sõitja autod, aga ma usun, et näituse lõpuks on need seal olemas ja ilmselt lisandub sinna veel ka mõni Eesti sõitja auto," lausus Ind.

Indi huvi mudelite kogumise vastu sai alguse juba lapsepõlves.

"Vennast oli palju autokatalooge, kus oli palju rallikate pilte sees ja tol hetkel need juba meeldima hakkasid. Aga tol ajal muidugi neid rallimudeleid väga palju saada polnud, aga ühel hetkel, kui ma hakkasin ise kokkupandavaid mudeleid ehitama, siis liikus neid juba natuke Eestis," ütles Ind.

WRC-autosid saab mänguasjamuuseumis näha 25. septembrini.