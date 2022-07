Pühapäev algab hoovihmaga, õhtuks ilm selgineb

Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm, on äikeseoht. Hommikul on lühiajaliselt pilvi ja sajuhooge hõredamalt. Kohati võib tekkida udu. Tuul on muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikesepilvede all võib olla tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 9 kuni 15, tuulele avatud rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on laialdaselt pilverünki, aga sajuhooge on hõredalt. Tuul on nõrk ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib äikest olla. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtul pilvkate hõreneb ja sajuhooge on üksikuid. Tuul puhub põhjakaarest ja on nõrk. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Esmaspäeval on õhurõhufoon pisut kõrgem ja pilvedest saab vaid mõni üksik sajuküpseks. Teisipäeval suunab lõunatsüklon tiheda saju üle maa. Kolmapäeval on hoogsadusid vööndina üle Eesti. Neljapäeval on taas teatevahetus, kord on läänepoolse madalrõhuala sajupilvedel.

Temperatuurifoon on aga suvine. Üksnes ööl vastu esmaspäeva langeb pisut alla 10 piiri, päevasooja ülempiir kerkib 24–25 kraadini.